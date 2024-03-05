ترجمه «اسرائیل در آفریقا» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اسرائیل در آفریقا» نوشته یوتام گیدرون به‌تازگی با ترجمه امیررضا مقومی، احسان دارابی و پژمان نوروزی توسط انتشارات ایران منتشر و روانه بازار نشر شده است. این‌کتاب دربردارنده تحلیل ابعاد و اهداف حضور و نفوذ اسرائیل در آفریقاست.

اسراییل از طریق سیاست‌ها و راهبردهایی در ابعاد گوناگون (سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی) درصدد جذب هم‌پیمانان جدیدی در نقاط مختلف جهان و ازجمله در کشورهای قاره آفریقاست و بر این اساس، اتحادیه آفریقا نیز اسراییل را به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته است. کتاب پیش‌رو، با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی، پاسخی برای این پرسش است که ابعاد و اهداف حضور اسرائیل در آفریقا کدامند؟

آنطور که در این کتاب آمده اسرائیلی‌ها سال ۲۰۱۶ دوباره شعار «اسرائیل به آفریقا باز خواهد گشت و آفریقا به اسرائیل باز می‌گردد» را در کنست سر دادند و تکرار این شعار نشان از آن داشت که تل آویو علی‌الخصوص در سال‌های اخیر اهتمام خاصی به حضور اقتصادی و سیاسی و بعضاً نظامی در قاره آفریقا داشته و دارد.

یوتام گیدرون، نویسنده کتاب دکترای مطالعات آفریقا از دانشگاه کسفورد دارد و در این کتاب به بررسی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای آفریقایی می‌پردازد و علاوه بر بررسی تاریخی روابط اسراییل آفریقا، عوامل تأثیرگذار بر این روابط و و ذهنیت رهبران دخیل در آن و همچنین سازمان‌های دولتی و غیردولتی که مسیر توسعه روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای آفریقایی را فراهم ساخته‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

به‌گفته مترجمان کتاب، شاید یکی از جذاب‌ترین نکات کتاب، حضور اوانجلیست‌ها در آفریقا و نقش آنان در توسعه روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای آفریقایی باشد. گیدرون در این کتاب و به‌واسطه حضورش در رژیم صهیونیستی و ارتباط با مقامات صهیونیستی و همچنین حضور میدانی در بسیاری از کشورهای آفریقایی، اطلاعات دست اولی از موضوع ارائه می‌دهد که در بسیاری از منابع پیشین، مورد غفلت واقع شده است.

او در این کتاب از موضوع توجه مجدد اسراییل به آفریقا شروع می‌کند و پس از شرحی مفصل درباره ماجراجویی‌های اسرائیل در آفریقا در فصل پایانی به آینده اسراییل در آفریقا و تحلیل این نقش و آینده می‌پردازد و تصویری جامع از دیروز، امروز و فردای سیاست‌های آفریقایی رژیم صهیونیستی به دست می‌دهد.