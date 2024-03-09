مجلس دوازدهم متشکل از سه فراکسیون سیاسی خواهد بود

حجتالاسلام «سیدجواد حسینیکیا» در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکست پروژه تحریم انتخابات اظهار کرد: مقام معظم رهبری ابتدای امسال بر چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات تاکید فرمودند که خوشبختانه در انتخابات ۱۱ اسفند ماه، این راهبردها به خوبی محقق شد.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات اخیر بسیار خوب و قابل قبول بود، افزود: در حوزه انتخابیه من یعنی سنقر و کلیایی، ۷۵ درصد افرادی که واجد شرایط رأی دادن بودند، در انتخابات شرکت کردند.
منتخب مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم گفت: همچنین ۳۲ نفر در این حوزه انتخابیه برای کسب کرسی مجلس با یکدیگر رقابت کردند و راهبرد رقابت نیز به خوبی محقق شد. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور هم به خوبی دو راهبرد سلامت و امنیت انتخابات را عملیاتی کردند.
وی تاکید کرد: زمانی که انتخابات در کشور با مشارکت بالا و در کمال سلامت برگزار میشود، امنیت را هم افزایش میدهد.
حسینیکیا ادامه داد: مردم ما با حضور خود در انتخابات نشان دادند که مستحکم پای نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی ماندهاند و عملاً یک بار دیگر به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.
وی تاکید کرد: حضور مردم در صحنههایی مانند انتخابات امنیتآفرین است؛ مردم ما در سراسر کشور به پیامهای دشمنان جمهوری اسلامی ایران و معاندان نظام مبنی بر تحریم انتخابات «نه» گفتند و نشان دادند پای آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادهاند.
وی افزود: مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، پاسخ محکمی به بیگانگان دادند و از سوی دیگر باعث شدند قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی افزایش یابد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس بیان کرد: مردم با حضور خود پای صندوقهای رأی نشان دادند که نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند و با وجود مشکلات معیشتی، پای انقلاب اسلامی ایستادهاند و به تبلیغات سو دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران توجهی ندارند.
وی در ادامه درباره آرایش سیاسی مجلس دوازدهم گفت: پیشبینی من آن است که احتمالاً مجلس دوازدهم متشکل از «سه فراکسیون سیاسی» باشد.
حسینیکیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شاکله مجلس دوازدهم، به نظر شما چه فردی رئیس مجلس دوازدهم خواهد شد، گفت: به احتمال بسیار زیاد محمدباقر قالیباف در مجلس بعدی هم رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
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