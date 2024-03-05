زمینخواری ۱۲ میلیارد ریالی در چالوس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سلیمانی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر محصور و تصرف غیر قانونی زمین‌های ملی و جنگلی در یکی از مناطق روستایی مرزن آباد، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی مأموران، افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های همه جانبه، متهم را که با محصور کردن ۶ هزارمتر مربع از اراضی ملی و جنگلی آن را به تملک خود در آورده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چالوس با تخریب دیوارهای ایجاد شده، زمین تصرف شده از چنگ متهم رها سازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

سرهنگ سلیمانی ارزش زمین آزاد شده از چنگ متهم را بر اساس نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.