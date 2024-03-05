آماده باش صادراتی در مرز ماهیرود/افزایش ترانزیت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی ظهر سه شنبه در جلسه شورای مبادلات مرزی خراسان جنوبی که در مرز ماهیرود برگزار شد، از آماده‌باش صادراتی استان با توجه به حجم صادرات در ایام پایانی سال در مرز ماهیرود خبر داد و اظهار کرد: افزایش حجم ترانزیت و صادرات در تنها گذرگاه تجاری مرزی خراسان جنوبی (مرز ماهیرود) سبب افزایش مبادلات و رفت و آمدهای بسیاری کامیون‌های ترانزیتی کالا در این معبر تجاری مرزی استان شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: امروز مقرر کردیم با توجه به حجم صادرات به ویژه در ایام پایانی سال، تا زمانی که ورود و خروج کالا باشد، کار باید انجام شود.

وی با بیان اینکه مرز ماهیرود توانسته است فرصت خوبی در شرق کشور باشد ادامه داد: که این امر سبب افزایش نگاه تجار، بازرگانان و افزایش صادرات شده و این تجار و بازرگانان مرز ماهیرود را انتخاب کرده‌اند که این امر جای خرسندی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه همه شرایط را مهیا می‌کنیم تا تجار و بازرگانانی که مرز ماهیرود را برای صادرات کالاهای خود انتخاب کرده‌اند، راحت و بدون دغدغه باشند. افزود: مرز ماهیرود سرآمد در شرق کشور است و با توجه به اینکه مرز ماهیرود به عنوان گلوگاه و معبری مطمئن برای صادرات و واردات کالا در شرق کشور انتخاب شده است، از همه تجار و بازرگانان تقاضا داریم همچنان مرز ماهیرود را انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر دستگاه‌های مستقر در مرز ماهیرود، پرسنل گمرکات به همراه مرزبانی در مرز برای سهولت کار حضور دارند.

اشرفی از آماده‌باش دستگاه‌های اقتصادی استان برای توسعه، تسریع در فرایند صادرات به کشور افغانستان خبر داد و افزود: همه بخش‌های مستقر در مرز ماهیرود را آماده‌باش دادیم تا کار ورود و خروج کالا به خوبی و با سرعت انجام شود.

وی با بیان اینکه بر اساس ظرفیت آماری که بر اساس گزارشات گمرکات اعلام شد، اقدامات ما مثبت بود و خراسان جنوبی در حوزه تجارت با کشور افغانستان در مقایسه با مرزهای همجوار استان‌های دیگر، سرآمد و در بهترین حالت قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی ضمن قدر دانی از حوزه‌های اقتصادی مستقر در مرز اعم از گمرک، پایانه، بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی گفت: این موفقیت‌ها در سایه همدلی موجود بین دستگاه‌ها ایجاد شده است.