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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶

«میشل اوباما» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نمی‌شود

«میشل اوباما» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نمی‌شود

بانوی اول سابق آمریکا گفته است برنامه‌ای برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «میشل اوباما» به شایعات درباره احتمال نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا پایان داد.

«کریستال کارسون» مدیر ارتباطات دفتر میشل اوباما روز سه شنبه به شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» اعلام کرد که همانطور که بانوی اول سابق آمریکا چندین بار در طول این سال‌ها بیان کرده است، نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد.

در بیانیه دفتر ارتباطات میشل اوباما آمده است: خانم اوباما از کارزار انتخاباتی مجدد «جو بایدن» رئیس جمهور جو بایدن و «کامالا هریس» معاون وی حمایت می‌کند.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اوباما قصد دارد همانند سال ۲۰۲۰ به کمپین انتخاب مجدد بایدن کمک کند.

نام میشل اوباما از سوی برخی به عنوان نامزد احتمالی بهتر برای دموکرات‌ها نسبت به جو بایدن پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه بایدن به احتمال زیاد در انتخابات ۲۰۲۴ با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا رقابت خواهد کرد، توانایی‌های ذهنی و فیزیکی او به نقطه ضعفی بزرگ برای حزب دموکرات تبدیل شده است.

کد مطلب 6047421

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