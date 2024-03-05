به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر سه‌شنبه در آئین روز درختکاری و افتتاح بوستان دانش‌آموزی در دبیرستان دکتر شریعتی و جوادلائمه (ع) بردستان، اظهار داشت: به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب کاشت درخت یک کار دینی و انقلابی است.

امام جمعه بندر دیر افزود: درختان و جنگل‌ها علاوه بر حفظ محیط‌زیست، در بحث اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار هستند.

حسینی با بیان اینکه بسیاری از وسایلی که روزانه استفاده می‌کنیم بوسیله چوب درختان تولید شده‌اند، بیان کرد: علاوه بر آن درختان نقش مهمی در جلوگیری از ریزگردها و جذب آب‌های سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک دارند.

وی تاکید کرد: در آموزه‌های اسلامی روایات زیادی درباره کاشت و آبیاری درختان و حفاظت از آنها وجود دارد و مجموعه این آموزه‌ها نشان می‌دهد نقش درخت و جنگل و مراتع در زندگی انسان‌ها مسئله حیاتی است.

امام جمعه دیر بر حفاظت و پاسداری از محیط‌زیست و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی افزود: مطالبه مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر کاشت یک میلیارد درخت در طول ۴ سال در کشور را عملیاتی کنیم.

مرادی مدیر دبیرستان دکتر شریعتی بردستان گفت: برای اجرای پروژه بوستان دانش‌آموزی این آموزشگاه ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور، افزود: دانش آموزان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و باید برای رشد و بالندگی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.

مرادی از اداراتی که در راه‌اندازی بوستان دانش‌آموزی همکاری داشته‌اند، قدردانی کرد.