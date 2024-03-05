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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۰۸

تولیت مسجد مقدس جمکران:

دانشگاه برای تربیت کادر مورد نیاز ظهور حجت ایفای نقش کند

دانشگاه برای تربیت کادر مورد نیاز ظهور حجت ایفای نقش کند

قم- تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: دانشگاه در زمینه تربیت نسل جوان برای امر ظهور باید احساس مسوولیت داشته باشد و مسجد مقدس جمکران در این زمینه آماده همکاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر اجاق نژاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فرهنگی هنری امامت و مهدویت اظهار کرد: یکی از رسالت های دانشگاه تعلیم و تربیت نسل جوان است.

حجت الاسلام اجاق نژاد گفت: دانشگاه های باید در راستای رضایت الهی به این ماموریت خود توجه ویژه ای داشته باشند.

تولیت مسجد مقدس جمکران افزود: یکی از مقدمات ظهور امام زمان (عج) از پس غیبت تکمیل کادر و نیروهای ویژه است که اگر این امر محقق نشود ظهور صورت نمی گیرد.

اجاق نژاد اضافه کرد: دانشگاه در زمینه تربیت نسل جوان برای امر ظهور باید احساس مسوولیت داشته باشد و مسجد مقدس جمکران در این زمینه آماده همکاری است.

تولیت مسجد مقدس جمکران ادامه داد: امام زمان (عج) برای اقامه حکومت عدل جهانی ظهور خواهد کرد و در این راستا نیازمند کادرسازی در سراسر دنیا دارد.

کد مطلب 6047539

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    نظرات

    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      3 6
      پاسخ
      انشالله بیاری خدا عالی
    • IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      7 1
      پاسخ
      وای خدا از دست اینا
    • منتظرالمهدی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      5 1
      پاسخ
      هنرپیشه واقعی شماها هستید چقدرطبیعی ایفای نقش می کنید
    • سعیدمحمدی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      2 5
      پاسخ
      إن شاءالله
    • بهزاد AE ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      3 1
      پاسخ
      اول به فکر مردم باشید و ملت را از این همه بدبختی نجات بدهید به فکر پیشرفت و ترقی ایران و ایرانی باشید هر موقع خدا بخواهد مهدی خودش می آید نمیخواد شما هزینه روی دست ملت بگذارید
    • الهام US ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 1
      پاسخ
      دیگه زمانی باقی نمونده که کادر سازی کنیم . اونهایی که باید انتخاب میشدن ،شدن . حالا منتظر لحظه به لحظه باشید و کارهاتون رو بکنید . ساکتون رو آماده کنید و محیای سفر بشید .
    • الهام US ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 1
      پاسخ
      دیگه زمانی باقی نمونده که کادر سازی کنیم . اونهایی که باید انتخاب میشدن ،شدن . حالا منتظر لحظه به لحظه باشید و کارهاتون رو بکنید . ساکتون رو آماده کنید و محیای سفر بشید .

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