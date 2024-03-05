دانشگاه برای تربیت کادر مورد نیاز ظهور حجت ایفای نقش کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر اجاق نژاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فرهنگی هنری امامت و مهدویت اظهار کرد: یکی از رسالت های دانشگاه تعلیم و تربیت نسل جوان است.

حجت الاسلام اجاق نژاد گفت: دانشگاه های باید در راستای رضایت الهی به این ماموریت خود توجه ویژه ای داشته باشند.

تولیت مسجد مقدس جمکران افزود: یکی از مقدمات ظهور امام زمان (عج) از پس غیبت تکمیل کادر و نیروهای ویژه است که اگر این امر محقق نشود ظهور صورت نمی گیرد.

اجاق نژاد اضافه کرد: دانشگاه در زمینه تربیت نسل جوان برای امر ظهور باید احساس مسوولیت داشته باشد و مسجد مقدس جمکران در این زمینه آماده همکاری است.

تولیت مسجد مقدس جمکران ادامه داد: امام زمان (عج) برای اقامه حکومت عدل جهانی ظهور خواهد کرد و در این راستا نیازمند کادرسازی در سراسر دنیا دارد.