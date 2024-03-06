کیفرخواست سارق موبایل قاپ و سه مالخر در قم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفرخواست سارق سابقهدار با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت از عابران، نوجوانان و زنان و سه مالخر گوشی های سرقتی که موجب ناامنی در منطقه ۲ قم شده بود در شعبه ۲۴ دادیاری صادر شد.
این سارق معتاد، سوار بر موتور به روش تک سرنشین و با استفاده از غفلت مالباختگان گوشیهای آنان را به سرقت میبرد که از میان این شاکیان، ۱۴ نفر خانم و ۲ نوجوان ۱۱ و ۱۳ ساله نیز حضور داشتند که در هنگام سرقت گوشی در حال کار کردن با گوشی خود در معابر بودند.
متهم همه گوشیهای دزدی را با هر مدل و ارزشی در ۲ مغازه تعمیرات موبایل به قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به فروش رساندهاست که با دستگیری سه مالخر متهم این پرونده، تعداد ۱۴ گوشی شاکیان از آنان کشف و تحویل صاحبان آنان شد.
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