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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۵

کیفرخواست سارق موبایل قاپ و سه مالخر در قم صادر شد

کیفرخواست سارق موبایل قاپ و سه مالخر در قم صادر شد

قم - کیفرخواست یک سارق سابقه دار و سه مالخر گوشی‌های سرقتی در استان قم صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفرخواست سارق سابقه‌دار با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت از عابران، نوجوانان و زنان و سه مالخر گوشی های سرقتی که موجب ناامنی در منطقه ۲ قم شده بود در شعبه ۲۴ دادیاری صادر شد.

این سارق معتاد، سوار بر موتور به روش تک سرنشین و با استفاده از غفلت مالباختگان گوشی‌های آنان را به سرقت می‌برد که از میان این شاکیان، ۱۴ نفر خانم و ۲ نوجوان ۱۱ و ۱۳ ساله نیز حضور داشتند که در هنگام سرقت گوشی در حال کار کردن با گوشی خود در معابر بودند.

متهم همه گوشی‌های دزدی را با هر مدل و ارزشی در ۲ مغازه تعمیرات موبایل به قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسانده‌است که با دستگیری سه مالخر متهم این پرونده، تعداد ۱۴ گوشی شاکیان از آنان کشف و تحویل صاحبان آنان شد.

کد مطلب 6047722

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      نباید تو معابر با گوشی بازی کنن یا باهاش باشن

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