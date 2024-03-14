ثبت نام وام تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی از ۱۵ فروردین آغاز می شود

دکتر حمید رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: از میان وام‌هایی که از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به دانشجویان علوم پزشکی اعطا می‌شود تنها وام تحصیلی در نیمسال دوم تحصیلی پرداخت می‌شود و سایر وام‌ها در نیمسال اول تحصیلی (مهرماه) پرداخت می‌شود.

وی افزود: دانشجویان علوم پزشکی برای دریافت وام تحصیلی در نیمسال دوم تحصیلی می‌توانند از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ثبت نام اقدام کنند. پس از اینکه دانشگاه‌ها اسامی را به صندوق رفاه ارائه کنند پرداخت‌ها آغاز می‌شود.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: پرداخت وام تحصیلی از اول خرداد تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ صورت می‌گیرد.

رئیسی درباره وام‌های بیمه‌ای دستیاران پزشکی و دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی خاطرنشان کرد: ثبت نام این وام‌ها به دلیل اینکه مربوط به بیمه افراد است زمان بندی خاصی ندارد و هر زمان دستیار و دانشجوی دکتری بتوانند امکان ثبت نام وجود دارد.