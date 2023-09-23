شرایط وام های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، زیبا فولادی رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از اولین مرحله ثبت نام وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

وی گفت: تمامی دانشجویان متاهل دوره روزانه دانشگاه که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاه های دانشجویی سکونت ندارند در همه مقاطع که متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری هستند می توانند در بازه زمانی ۲۸ شهریور ماه تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ با مراجعه به پرتال صندوق رفاه دانشجویان اینجا درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود، سقف مبلغ ودیعه مسکن در سال جاری حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال است و دانشجویان باید پس از ثبت درخواست در پرتال صندوق رفاه، پرینت فرم درخواست را به همراه سایر مدارک به امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل تحویل دهند.

فولادی خاطرنشان کرد: دانشجویان برای دریافت وام ودیعه مسکن، باید تعهد محضری، ۲ ضامن معتبر (طبق بند ۲ در پایین صفحه تعهد محضری)، اجاره نامه دارای کد رهگیری و شماره حساب فعال در بانک عامل داشته باشند. همچنین دانشجویان متقاضی برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به امور دانشجویی دانشکده ها مراجعه کنند.

رئیس اداره رفاه و تعاون مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از آغاز ثبت نام وام تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ خبر داد.

وی گفت: ثبت نام وام تحصیلی در مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری عمومی آغاز و واجدین شرایط می توانند در بازه زمانی ۲۷ شهریور تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه درخواست خود را ثبت کنند.

فولادی خاطرنشان کرد: مبالغ وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و دانشجویان متاهل ماهانه ۱۰ میلیون ریال است و به دانشجویان متاهل مرد ماهانه به ازای هر فرزند ۴ میلیون ریال تسهیلات اولاد تعلق می گیرد.

وی افزود: دانشجویان متاهل که تاکنون وام تحصیلی متاهلی دریافت نکرده اند، جهت تغییر وضعیت تاهل خود باید با در دست داشتن شناسنامه به اداره رفاه و تعاون واقع در ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.

رئیس اداره رفاه و تعاون مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: داشتن تعهد محضری در چارچوب قوانین و مقررات صندوق رفاه و حکم ضامن، حساب جاری سراسری فعال در بانک عامل و سنوات مجاز از شرایط دریافت کلیه تسهیلات است. دانشجویان در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام می توانند به امور دانشجویی دانشکده مراجعه کنند.