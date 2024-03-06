به گزارش خبرگزاری مهر، «جواد اوجی» وزیر نفت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمهیداتی خوبی برای تأمین بنزین شب عید در جایگاه‌های سراسر کشور اندیشیده شده و مسافران نوروزی مشکلی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که در الجزایر برگزار شد گفت: گزارشی از وضعیت ذخایر و تولیدات کشورهای عضو که ۷۰ درصد گاز جهان را تأمین می‌کنند، داده شد.

اوجی با ابراز خشنودی نسبت به دستاورد بزرگ در صنعت گاز کشور، افزود: صنعت نفت و گاز ایران در بین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز، موفق به کسب رتبه اول در بخش جمع‌آوری گازهای مشعل و عملیاتی‌کردن آن‌ها شد.

وزیر نفت اظهار کرد: همچنین در حالی که میانگین رشد تولید گاز طبیعی طبق اعلام دبیرخانه اجلاس سران ۲.۵ درصد است اما جمهوری اسلامی ایران، موفق به کسب رشد تولید ۵ درصدی گاز شده است.

اوجی اضافه کرد: جلسه بعدی کشورهای صادرکننده گاز در آبان‌ماه در ایران برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: توانمندی پیمانکاران و سازندگان کشور در بحث توسعه و تجهیز پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال و مجتمع‌های پتروشیمی به کشورهای منطقه، آمریکای لاتین و آفریقایی به شکل صادرات خدمات فنی مهندسی عرضه می‌شود.

وزیر نفت در پاسخ به خبرنگار مهر درباره رشد صادرات خدمات فنی مهندسی بخش صنعت نفت کشورمان گفت: بهره‌برداری از میادین نفتی سپهر و جفیر به زودی با افزایش ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت با حضور رییس‌جمهور انجام می‌شود.

اوجی تاکید کرد: خدمات و تولیدات تجهیزات صنعت نفت و گاز شرکت‌های کشورمان هم به لحاظ قیمت و هم رعایت استانداردها شرایط بسیار مطلوبی دارد. به خصوص در بخش صنعت گاز شرکت‌های داخلی ما دارای جایگاه خوبی در سطح جهان هستند.