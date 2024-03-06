  1. سیاست
  2. دولت
۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت:

جلسه بعدی کشورهای صادرکننده گاز درآبان ماه در ایران برگزار می‌شود

وزیر نفت گفت: جلسه بعدی کشورهای صادرکننده گاز در آبان‌ماه در ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جواد اوجی» وزیر نفت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمهیداتی خوبی برای تأمین بنزین شب عید در جایگاه‌های سراسر کشور اندیشیده شده و مسافران نوروزی مشکلی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که در الجزایر برگزار شد گفت: گزارشی از وضعیت ذخایر و تولیدات کشورهای عضو که ۷۰ درصد گاز جهان را تأمین می‌کنند، داده شد.

اوجی با ابراز خشنودی نسبت به دستاورد بزرگ در صنعت گاز کشور، افزود: صنعت نفت و گاز ایران در بین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز، موفق به کسب رتبه اول در بخش جمع‌آوری گازهای مشعل و عملیاتی‌کردن آن‌ها شد.

وزیر نفت اظهار کرد: همچنین در حالی که میانگین رشد تولید گاز طبیعی طبق اعلام دبیرخانه اجلاس سران ۲.۵ درصد است اما جمهوری اسلامی ایران، موفق به کسب رشد تولید ۵ درصدی گاز شده است.

اوجی اضافه کرد: جلسه بعدی کشورهای صادرکننده گاز در آبان‌ماه در ایران برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: توانمندی پیمانکاران و سازندگان کشور در بحث توسعه و تجهیز پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال و مجتمع‌های پتروشیمی به کشورهای منطقه، آمریکای لاتین و آفریقایی به شکل صادرات خدمات فنی مهندسی عرضه می‌شود.

وزیر نفت در پاسخ به خبرنگار مهر درباره رشد صادرات خدمات فنی مهندسی بخش صنعت نفت کشورمان گفت: بهره‌برداری از میادین نفتی سپهر و جفیر به زودی با افزایش ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت با حضور رییس‌جمهور انجام می‌شود.

اوجی تاکید کرد: خدمات و تولیدات تجهیزات صنعت نفت و گاز شرکت‌های کشورمان هم به لحاظ قیمت و هم رعایت استانداردها شرایط بسیار مطلوبی دارد. به خصوص در بخش صنعت گاز شرکت‌های داخلی ما دارای جایگاه خوبی در سطح جهان هستند.

کد خبر 6047784
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها