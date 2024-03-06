مرکز خرید کلاه در ایران کجاست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کلاه یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین اکسسوری‌هایی است که از گذشته‌های بسیار دور در جوامع مختلف مورد استفاده بوده و امروز نیز به‌طور گسترده در میان افراد کاربرد دارد. با این تفاوت که امروزه تنوع فوق‌العاده‌ای در تولید این محصول ایجاد شده و انواع کلاه برای افراد با انواع سلیقه‌ها و استایل‌ها به تولید می‌رسند.

کلاه‌ها نیز مانند سایر پوشش‌ها در دو نوع مردانه و زنانه وجود دارند و به‌طورکلی هدف استفاده از این اکسسوری‌ها محافظت از سر و صورت در برابر باد و تابش آفتاب است. اما در کنار این موضوع کلاه‌ها نقش مهمی در زیبایی و جذابیت هرچه بیشتر تیپ و استایل شما خواهند داشت.

در این مقاله تصمیم داریم شما را با انواع کلاه‌ها آشنا کنیم تا اگر قصد خرید کلاه را دارید بتوانید بهترین نوع آن را بخرید و خرید رضایت‌بخشی را تجربه کنید.

آیا تنها آقایان از کلاه استفاده می‌کنند؟

همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم در عصر امروز کلاه‌ها نه تنها برای پوشاندن سر و صورت بلکه برای جذابیت و رنگ و لعاب دادن به تیپ و استایل افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین علت این محصولات بسیار مورد استقبال قرار گرفته‌اند و میان خانم‌ها، آقایان و حتی کودکان محبوب و پرطرفدار هستند.

انواع مدل‌های کلاه‌های مردانه و زنانه

کلاه‌ها نیز مانند دیگر محصولات در انواع مختلفی تولید می‌شوند که عبارتند از:

کلاه فدورا

کلاه فدورا یکی از معروف‌ترین نوع کلاه‌های مردانه است که طرفداران زیادی دارد. البته امروزه این کلاه مربوط به جنسیت خاصی نمی‌شود چراکه خانم‌ها نیز به‌طور گسترده برای جذابیت بخشیدن به استایل خود از آن استفاده می‌کنند. فدورا کلاهی بسیار تاریخی و قدیمی به‌شمار می‌رود، اما جذابیت بالای آن باعث شده تا امروزه نیز محبوبیت خاصی میان افراد داشته باشد.

شما با خرید کلاه فدورا می‌توانید این محصول را در مراسم و موقعیت‌های غیررسمی استفاده کنید. همچنین برای استفاده از این کلاه هیچ محدودیت سنی و جنسی وجود ندارد. شما می‌توانید با استایل‌های مونوکروم و لباس‌های جین این کلاه را استفاده کنید و جذابیت ویژه‌ای به استایل خود دهید.

کلاه بیسبالی

کلاه بیسبالی همان کلاهی است که در بازی بیسبال روی سر بازیکنان است. کلاه بیسبالی یکی از متداول‌ترین و رایج‌ترین نوع کلاه‌ها محسوب می‌شود که در میان خانم‌ها و آقایان محبوبیت زیادی دارد و در بسیاری از استایل‌ها به‌صورت روزمره از آن استفاده می‌کنند. خرید کلاه بیسبالی بدون هیچ محدودیت سنی و جنسی صورت می‌گیرد، اما محبوبیت ویژه‌ای در میان جوانان دارد.

کلاه‌های بیسبالی در دو نوع چرم و کتان تولید و عرضه می‌شوند. کلاه‌های چرم برای استفاده با تمامی استایل‌ها مناسب هستند و در هر موقعیتی جذابیت خاص خود را دارند؛ بنابراین توصیه می‌شود حتماً یک کلاه بیسبالی آن هم از نوع چرمی در کمد لباس خود داشته باشید و هر زمان که دلتان خواست یک استایل متفاوت را با استفاده از این کلاه خلق کنید.

کلاه خبرنگاری

کلاه خبرنگاری از ترکیب کلاه بیسبال و کلاه پرطرفدار تخت تشکیل شده و برای آقایان و خانم‌ها قابل استفاده است. زمانی که این کلاه‌ها وارد بازار شدند، کشاورزان و کارگران بیشترین استقبال را از آن داشتند. اما در قرن ۲۰ به واسطه اینکه توسط خبرنگاران بسیار مورد استفاده قرار گرفت، به نام کلاه خبرنگاری معروف شد.

این کلاه امروزه یکی از مهم‌ترین اجزای استایل‌های مردان اروپا و آمریکای شمالی محسوب می‌شود. خرید کلاه خبرنگاری هیچ محدودیت جنسی ندارد؛ بنابراین خانم‌ها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

کلاه پشت تور

کلاه پشت تور زیر مجموعه کلاه‌های گپ است. ظاهر این کلاه به این شکل است که در بخش جلوی آ درست مانند کلاه‌های گپ دارای بخش سایبان است. تاج کلاه که بدنه اصلی آن را تشکیل می‌دهد و کاملاً روی سر قرار می‌گیرد. در قسمت پشت این کلاه بندهایی جهت تنظیم کلاه قرار دارند. مهم‌ترین ویژگی این کلاه‌ها که آن‌ها را در مقایسه با سایر کلاه‌ها متمایز می‌کند، آن است که در بخش پشتی آن‌ها تور به‌کار رفته است. وجود این تورها باعث تهویه هوا می‌شود و در فصل‌های گرم سال مانند بهار و تابستان از عرق کردن موها جلوگیری می‌کند.

کلاه کاکتیل

اگر سریال‌های قدیمی و محبوبی مانند زنان کوچک، پزشک دهکده و… را دیده باشید، قطعاً کلاه کاکتیل را خواهید شناخت. این کلاه‌ها اغلب با یک سری اکسسوری‌ها و تزئینات خاص تولید می‌شوند و کلاه‌هایی بدون لبه هستند. از آنجا که این کلاه‌ها فاقد کناره هستند باید با استفاده از سنجاق آن‌ها را روی سر محکم کرد.

کلاه کاکتیل در سال ۱۹۳۰ قدم در دنیای گسترده مد و پوشاک گذاشت. همان‌طورکه گفتیم این کلاه با استفاده از اکسسوری‌های مختلف مانند سنگ‌های گران قیمت، جواهرات یا حتی پر تزئین می‌شود و قیمت آن بر اساس اکسسوری‌هایی که در تولید آن به کار رفته تعیین می‌شود.

کلاه بولر

کلاه بولر که به نام کولر دربی در آمریکا معروف است با استفاده از پشم یا نمد تولید می‌شود. کلاه بولر توسط طراحان انگلیسی به نام ویلیام و توماس تولید شد که در نهایت نام خود را روی این محصول جذاب قرار دادند. طراحی کلاه بولر در سال ۱۸۹۴ انجام شد اما هنوز هم خرید کلاه بولر طرفداران بسیار زیادی دارد.

در نیمه قرن نوزدهم بود که آمریکایی‌ها و ایرلندی‌ها به شکل ویژه‌ای به استفاده از این کلاه علاقه‌مند شدند. شاید این موضوع به استفاده از این کلاه توسط افراد مطرح و شناخته شده‌ای مانند چارلی چاپلین و لورل و هاردی مربوط شود.

کلاه اوشانکا

کلاه اوشانکا یا کلاه روسی در فرهنگ روسیه یک کلاه محبوب و سنتی است که با استفاده از مواد نسوز، خز، چرم، و… تولید می‌شود. در طراحی این کلاه یک لبه پهن قرار دارد که گوش‌ها و گردن را در برابر سرمای هوا به خوبی حفظ می‌کند. این کلاه به‌صورت سنتی و زیبا طراحی شده و یک اکسسوری محبوب برای استفاده در جشن‌ها و مراسم‌های سنتی است.

فروشگاه خرید کلاه در ایران

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جمع‌بندی

کلاه یکی از مهمترین المان‌هایی است که می‌توانید برای زیبایی هرچه بیشتر تیپ و استایل خود از آن استفاده کنید. همان‌طورکه در این مقاله اشاره شد کلاه‌ها انواع مختلفی دارند و هر یک از آن‌ها برای افراد با استایل‌های مختلف و سبک‌ها و سلیقه‌های گوناگون تولید می‌شوند.

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