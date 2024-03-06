برگزیدگان ششمین جشنواره بین المللی شعر اشراق معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره بین المللی شعر اشراق ویژه طلاب و فضلای حوزه های علمیه به همت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی در مرکز همایش های غدیر قم برگزار شد.

براساس این گزارش، اسامی برگزیدگان بدین شرح است:

منتخب بخش شعر نو:

خانم زینب مهدی زاده

منتخب بخش شعر کودک و نوجوان:

۱. آقای بهزاد پودات

۲. آقای رضا الهامی

منتخب بخش نوحه و سرود:

۱. آقای مهدی شریفی

۲. آقای قاسم اردکانی

منتخب بخش کلاسیک:

۱. خانم طیبه عباسی ترابی

۲. خانم الهه بیات مختاری

۳. آقای احسان الله موسوی بدخشانی

۴. آقای سیدمحمدحسین آل مجتبی

۵. خانم طاهره سادات ملکی

۶. آقای حمزه عابر از افغانستان

۷. خانم سمیه زارع خردمند

منتخب بخش کلاسیک و بخش رویش:

آقای احسان افتخاری پور

منتخب بخش رویش:

۱. خانم محدثه نبی حسینی

۲. آقای احمد بیاتانی

۳. آقای علی احمدپور

۴. آقای علی وکیلی

منتخب بخش مطروحه غزل مقام معظم رهبری:

۱. آقای علی محمد نقیب

۲. حجت الاسلام والمسلمین محمد خانمحمدی

برگزیده بخش شعر کودک و نوجوان:

خانم راضیه جبه داری

برگزیده بخش شعر کلاسیک:

آقای سید محمد مهدی شفیعی

برگزیده بخش کلاسیک:

۱. آقای سعید مبشر

۲. آقای سید محمد بهشتی

برگزیده اشراق به خاطر امتیاز در بخش شعر نو با موضوع ویژه و بخش شعر کلاسیک:

خانم راضیه مظفری

برگزیده اشراق به خاطر امتیاز در بخش شعر کلاسیک، نوحه و سرود و شعر کودک و نوجوان:

آقای یوسف رحیمی

برگزیده اشراق به خاطر امتیاز در بخش کلاسیک، کودک و نوجوان و شعر نو:

خانم عاطفه جوشقیان

برگزیده اشراق در بخش کلاسیک و مطروحه:

آقای عباس شاهزیدی

برگزیده اشراق به خاطر امتیاز در بخش کلاسیک و نوحه و سرود:

آقای عباس همتی

منتخب بخش رویش ها و شعر کلاسیک:

خانم فاطمه معصومه شریف

اهدای نشان اشراق به استاد مجاهدی و مهدی جهاندار

در آیین اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی شعر اشراق(حوزه) که با حضور چهره های شاخص شعر حوزه و کشور شامگاه سه شنبه در مرکز همایش های غدیر قم برگزار شد، از مهدی جهاندار شاعر منتخب شعرای برجسته ی حوزوی به خاطر فعالیت دینی و انقلابی به موقع و مؤثر در یک دهه ی اخیر به ویژه در شرایط فتنه قدردانی و نشان اشراق به وی اهدا شد.

همچنین در این مراسم از استاد محمدعلی مجاهدی نیز به دلیل اقدام موثر در هویت بخشی به شعر حوزه های علمیه با تالیف کتاب ارزشمند رواق اشراق و هویت بخشی به شعر آیینی و مجاهدت در آسیب زدایی از شعر آیینی به ویژه در یک دهه ی اخیر و پرورش استعدادهای حوزوی در انجمن شعر محیط قدردانی بعمل آمد.

بیانیه هیات داوران ششمین جشنواره بین المللی شعر اشراق

بسم الله الرحمن الرحیم

شاعر نمی تواند در جنگ حق و باطل بی طرف باشد. مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

ششمین جشنواره بین المللی شعر حوزه (اشراق)، ویژه شاعران حوزوی، با هدف هویت بخشی به شعر دینی و شعر حوزه های علمیه در قالب کشف و پرورش و جهت دهی استعدادها و معرفی و تشویق استعدادهای برتر و معرفی چهره های حوزوی و غیر حوزوی که می توانند الگو و معیار باشند، در پاییز 1402 فراخوان خود را منتشر کرد.

بخش رقابتی جشنواره شامل شعر کلاسیک، نو، کودک و نوجوان، نوحه و سرود بود.

موضوع این فراخوان آزاد بود اما موضوع بخش ویژه به هجو دنیای مدرن اختصاص یافت. همچنین مطروحه ی غزل مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز از دیگر بخش های جشنواره ششم بود.

905اثر از 163 شاعر در بخش های مختلف به دبیرخانه رسید. دبیرخانه بعد از غربالگری آثار بیش از 600 اثر را در دو مرحله به هیئت داوران سپرد تا در نهایت پس از جلسات متعدد، برگزیدگان ششمین جشنواره شعر اشراق مشخص شوند.

به اعتقاد داوران جشنواره هر چند آثار شاعران حوزوی در مقایسه با شاعران غیر حوزوی به لحاظ صوری از پرقوت ترین آثار ادبی روزگار است اما تا رسیدن به فضای فرهنگی و زبانی مورد انتظار شعر حوزه هنوز فاصله دارد و پر شدن این فاصله از یک سو نیازمند برنامه ریزی مستمر برای پرورش استعدادهای جوان در ارائه ی بسترها و بسته های معرفت آموزی است و از سوی دیگر اهتمام شاعران حوزوی به حفظ زیست و منش طلبگی و انس با سرچشمه های اصیل علم و معرفت و حکمت را می طلبد.

جشنواره ی ششم دو بخش را برای نخستین بار به دیگر بخش های اشراق افزود.

ابتدا بخش رصد رویش ها بود که در این بخش آثار شاعران زیر بیست و دو سال به طور مجزا داوری و بررسی شدند تا اشراق بتواند در کنار چهره های برجسته ی شعر حوزه، استعدادهای جوان را نیز به جامعه ی ادبی و حوزوی معرفی کند.

دوم بخش نشان اشراق بود با هدف معرفی چهره های تأثیرگذار شعر آیینی و انقلابی در یک دهه ی اخیر که با آثار و فعالیت های زمان شناسانه و متعهدانه توانسته اند رسالت دینی و انقلابی خود را به بهترین نحو جامه ی عمل بپوشانند.