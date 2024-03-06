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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

توسط استانداری کرمان و صندوق کارآفرینی امید صورت می گیرد؛

حمایت ۱۰ هزار میلیارد ریالی از کارآفرینی و اشتغال دراستان کرمان

حمایت ۱۰ هزار میلیارد ریالی از کارآفرینی و اشتغال دراستان کرمان

کرمان_با هدف تقویت تولید و ایجاد اشتغال و در راستای حمایت از کارآفرینان و جوانان، استانداری کرمان و صندوق کارآفرینی امید تفاهم نامه ۱۰ هزار میلیارد ریالی امضاکردند.

به گزارش خبرنگارمهر، استاندارکرمان صبح چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه در جریان امضای این تفاهم‌نامه، صندوق کارآفرینی امید را ظرفیت خوبی برای کسب و کارهای خرد دانست و افزود: صندوق، شرایط و نرخ تسهیلات خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد.

محمدمهدی فداکار، اظهار داشت: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، منابعی را در بانک‌های استان دارند که با این تفاهم‌نامه بخشی از آن به صندوق کارآفرینی امید منتقل می‌شود و با افزایشی که خود صندوق خواهد داشت در راستای کسب و کارهای خرد در اختیار کارآفرینان و جوانان قرار گیرد.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضای محمدمهدی فداکار استاندار کرمان و هادی آقابابایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید رسید، تا سقف ۱۰ هزارمیلیارد ریال با منابع تلفیقی استان برای حمایت از کارآفرینان، جوانان و حوزه اشتغال، منابع ارزان قیمت در اختیار گذاشته می‌شود.

کد مطلب 6047863

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    نظرات

    • سینا نوروزی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
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      پاسخ
      با سلام زیاد به حرفها و آمار و ارقام صندوق کارآفرینی امید توجه نکنید. کاملاً آمار سازی و خلاف واقع است. تسهیلاتی که سر جایش پرداخت نمی‌شود چگونه ایجاد شغل می‌کند؟ صندوق چقدر نیروهایی که بیش از ۱۲ سال فعالیت داشتند را بیکار کرد؟الان چگونه و با چه رویی حرف از شغل و اشتعال می‌زند؟

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