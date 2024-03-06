حمایت ۱۰ هزار میلیارد ریالی از کارآفرینی و اشتغال دراستان کرمان

به گزارش خبرنگارمهر، استاندارکرمان صبح چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه در جریان امضای این تفاهمنامه، صندوق کارآفرینی امید را ظرفیت خوبی برای کسب و کارهای خرد دانست و افزود: صندوق، شرایط و نرخ تسهیلات خوبی برای سرمایهگذاری دارد.
محمدمهدی فداکار، اظهار داشت: شرکتها و بنگاههای اقتصادی، منابعی را در بانکهای استان دارند که با این تفاهمنامه بخشی از آن به صندوق کارآفرینی امید منتقل میشود و با افزایشی که خود صندوق خواهد داشت در راستای کسب و کارهای خرد در اختیار کارآفرینان و جوانان قرار گیرد.
بر اساس این تفاهم نامه که به امضای محمدمهدی فداکار استاندار کرمان و هادی آقابابایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید رسید، تا سقف ۱۰ هزارمیلیارد ریال با منابع تلفیقی استان برای حمایت از کارآفرینان، جوانان و حوزه اشتغال، منابع ارزان قیمت در اختیار گذاشته میشود.
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