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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

ایجاد و حفظ ۱۵۰ هزار شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در کشور

ایجاد و حفظ ۱۵۰ هزار شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در کشور

کرمان_ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در دولت مردمی سیزدهم ۱۵۰ هزار شغل توسط صندوق کارآفرینی امید ایجاد و حفظ شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، هادی آقابابایی، صبح چهارشنبه دردیداربا استاندارکرمان افزود: به عنوان یک نهاد مالی تخصصی در حوزه حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک نهاد حاکمیتی در دولت مردمی سیزدهم مأموریت داریم که از کارآفرینان و جوانان حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته از دولت مردمی، بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق کارآفرینی امید پرداخت و بیش از ۱۵۰ هزار شغل حفظ و یا ایجاد شده است افزود: در استان کرمان نیز این رویه ادامه دارد و درسال جاری ۲,۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

کد مطلب 6047874

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    نظرات

    • علی رستگار IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
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      پاسخ
      سلام ای کاش از مدیر صندوق کارآفرینی امید پرسیده شود جایی که بانی بیکار کردن تعداد زیادی از نیروهایی که جواني خود را صرف اهداف صندوق کردند چگونه می‌تواند ایجاد اشتغال کند!؟ آمار و ارقام کذایی .....

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