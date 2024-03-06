ایجاد و حفظ ۱۵۰ هزار شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در کشور

به گزارش خبرنگارمهر، هادی آقابابایی، صبح چهارشنبه دردیداربا استاندارکرمان افزود: به عنوان یک نهاد مالی تخصصی در حوزه حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک نهاد حاکمیتی در دولت مردمی سیزدهم مأموریت داریم که از کارآفرینان و جوانان حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته از دولت مردمی، بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق کارآفرینی امید پرداخت و بیش از ۱۵۰ هزار شغل حفظ و یا ایجاد شده است افزود: در استان کرمان نیز این رویه ادامه دارد و درسال جاری ۲,۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.