تشکیل ۲۰۰ پرونده کیفری برخورد با معضلات زیست محیطی در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درگی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برخورد با آلاینده‌ها و معضلات زیست محیطی در شهرک‌های صنعتی اشاره و مطرح کرد: مکاتبه با مسؤولان کشوری در خصوص معضلات شهرک صنعتی اشتهارد به ویژه موضوع تصفیه فاضلاب و راه اندازی گشت ویژه پایش شبانه به منظور پایش و کنترل آلودگی‌های زیست محیطی در ساعات غیر اداری از جمله این اقدامات است.

وی بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی استان البرز از تاریکی شب و تعطیلی ادارات برای دفع فاضلاب سو استفاده می‌شد که راه اندازی این گشت‌ها منجر به شناسایی واحدهای آلاینده متخلف شد. در همین راستا بیش از ۲۰۰ پرونده حقوقی و کیفری در برخورد با معضلات زیست محیطی (پساب صنعتی آلوده و یا آلودگی هوا) برای واحدهای صنعتی آلاینده مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد تشکیل و اولین شعبه صلح یاری کشور در حوزه محیط زیست نیز در این استان راه اندازی شد.