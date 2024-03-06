به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی در دومین جشنواره جایزه ملی ثریا که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: دانشجویان بین‌المللی با نهضت علمی در کنار نهضت اسلامی پس از انقلاب اسلامی آشنا هستند.

رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: ایران با حضور دانشجویان بین‌الملل مدیون بازگشت به خویشتن، استقلال و اسلام بوده است، دانشجویان بین‌الملل پس از بازگشت به کشورهای خود باید در مسیر تقویت شبکه کشورهای اسلامی اقدام کنند.

رستمی تصریح کرد: فضای دانشگاه فضای مهمی برای دانشجویان ایرانی و بین‌الملل است، اما همان‌قدر که ظرفیت بزرگی برای دانشگاه‌ها با حضور دانشجویان بین‌الملل ایجاد می‌شود باید ارزش آن‌ها را حفظ کنیم، اگر آن‌گونه که شایسته است نتوانیم دانشجویان خارجی را حمایت کنیم مسؤولیت مان چند برابر می‌شود.