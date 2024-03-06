به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در دومین جشنواره جایزه ملی ثریا که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه نباید نسبت به دانشجوی خارجی جذب شده بی‌اعتنا باشیم، افزود: جذب دانشجو بدون برنامه کار درستی نیست و پیامدهایی دارد.

وزیر علوم گفت: وقتی قرار است مهمانی به منزل ما تشریف بیاورد، از قبل خود را آماده می‌کنیم و پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد تا به گونه‌ای رفتار شود که مهمان با رضایت کامل منزل ما را ترک کند و به او خوش بگذرد. همین موضوع در جذب دانشجویان غیرایرانی نیز مطرح است.

زلفی‌گل ادامه داد: معتقدیم در ایران مهمان با پای خود رزق خود را می‌آورد. در جذب دانشمندان و دانشجویان و دانش‌پژوهان با همین دیدگاه جذب را دنبال می‌کنید. ما معتقدیم دانشجویان خارجی قبل از این‌که وارد کشورمان شوند خیر و برکت وجودشان نصیب کشور ما می‌شود و پیش‌ از آن‌که وارد شود این خیر و برکت به کشور رسیده است.

وی گفت: وقتی قرار است دانشجوی خارجی بپذیریم از قبل باید به فکر خوابگاه کلاس‌های آنها و نیازمندی‌هایشان باشیم و نهایت محبت و انجام‌وظیفه را در قبال آنها داشته باشیم.

زلفی‌گل تاکید کرد: اینکه دانشجوی خارجی را بپذیریم و بگوییم خوابگاه و سایر نیازهای او به ما ارتباطی ندارد درست نیست. ما نباید برای مهمانان خود کم بگذاریم. خانواده دانشجویان خارجی به‌هرحال به فکر آن‌ها هستند.

وی افزود: اگر دانشجوی خارجی که جذب می‌کنیم دانشجوی کارشناسی ارشد است می‌توانیم به آنها اجازه دهیم و راهنمایی‌شان کنیم تا از دروس و کلاس‌های کارشناسی ما بهره ببرند و از آن کلاس‌ها استفاده کنند. برای دانشجویان دکتری نیز می‌توانیم کلاس‌های کارشناسی ارشد را پیشنهاد دهیم تا بتوانند در کلاس‌های اساتید خوش‌نام که خوب درس می‌دهند حاضر شوند. همین حالا برای دانشجویان خودمان همین کار را می‌کنیم و دانشجو می‌تواند با هماهنگی استاد در کلاس‌های کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بنشیند.

زلفی‌گل یادآور شد: بنابراین باید برنامه راهبردی جدی برای دانشجویان بین‌الملل داشته باشیم و نسبت به آنها بی‌تفاوت نباشیم. ظلم است که مهمان بپذیری و نسبت‌ به میهمان بی‌توجهی و بی‌مهری کنیم. این‌که دانشجوی خارجی را جذب کنیم و نسبت‌ به نیازهای آن بی‌تفاوت باشیم در شأن رئیس دانشگاه ایرانی نیست. معتقدم بعد از دانش‌آموختگی نیز باید همچنان با این دانشجویان خارجی ارتباط برقرار کرد.

وی گفت: بایدها و نبایدهایی وجود دارد و دانشجویان کشور ما نیز نباید احساس خود برتر بینی و برتری‌جویی داشته باشند و احساس کنند دانشجویان خارجی شهروند درجه دو هستند. ما باید از منظر فرهنگی نیز اقداماتی داشته باشیم تا همان فرهنگی که در مقابل مهمان داریم در مقابل دانشجویان خارجی داشته باشیم. ضمن این‌که به فرهنگ آن‌ها نیز احترام بگذاریم و آن‌ها را به رسمیت بشناسیم و تعامل فرهنگی رخ دهد.

زلفی‌گل ادامه داد: مؤسسات جذب دانشجو و سازمان امور دانشجویان نیز در این زمینه باید جدی عمل کنند و باید مزیت‌های نسبی در هر منطقه را در جذب دانشجویان در نظر داشت و آن مزیت‌ها را برای دانشجویان پررنگ کرد. جذب دانشجو بدون برنامه کار درستی نیست و پیامدهایی دارد. وقتی دانشجویان ایرانی از شهرهای مختلف کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، این یک پیامد مثبت است و همه یاد می‌گیرند به فرهنگ یکدیگر احترام بگذارند و تعامل درستی داشته باشند.

وزیر علوم بیان کرد: چنین رویکردی به دیپلماسی علمی منجر می‌شود و می‌فهمیم چطور باید احترام همسایگان خود را حفظ کنیم و در تبادلات بین‌المللی ما مؤثر است. بخش عمده رسیدن به مرجعیت علمی جذب دانشجوی خارجی و شکل گرفتن فرهنگ درست در مواجهه با این دانشجویان در دانشجویان ایرانی است.

وی با بیان اینکه وقتی از مرزهای کشورها دانشمند، توریست و دانشجو عبور کند هرگز سرباز عبور نخواهد کرد، گفت: منافع کشورها به یکدیگر با این دیدگاه گره می‌خورد. دانشجویان خارجی شخصیت مستقل دارند. درست نیست که می‌گویند دانشجویان خارجی سفیران کشور ما در کشور خودشان هستند. البته که حرف از منظری درست است، اما ما انتظار نداریم این دانشجویان نیروی ما باشند. آن‌ها نیروی کشور خود و منافع کشور خود هستند، اما تجربیاتی که در ایران کسب می‌کنند می‌تواند روابط دو کشور را قوام ببخشد.

وزیر علوم گفت: وقتی کتاب و علم کشوری به خانه مردمان کشور دیگری برود، در واقع آن کشور را تسخیر کرده‌ است و امروز به‌ همین شیوه نرم می‌توان مرزها را تسخیر کرد. دانشجویان خارجی با چنین روشی می‌توانند کشورگشایی مشروع برای کشورهای خود داشته باشند