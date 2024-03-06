آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۲۱ پروژه آبخیزداری در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی، صبح چهارشنبه در افتتاح پروژه‌های آبخیزداری شهرستان گرگان اظهار کرد: امسال در هفته منابع طبیعی افتتاح ۹ پروژه آبخیزداری، مرتع و بیابان و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ پروژه آبخیزداری در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با اعتبار ۲۷ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان اجرایی می‌شود، افزود: با اجرای این پروژه‌ها چهار هزار و ۴۴۱ خانوار بهره مند می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از تکمیل، بهره برداری و افتتاح ۸ پروژه و احیا اکوسیستم در النگدره خبر داد.

وی یادآور شد: در راستای اجرای طرح جامع نهضت ملی مسکن دو هزار و ۴۳۴ هکتار عرصه در ۲۳۵ روستا گلستان واگذار شد.

سلامتی اظهار کرد: در جهت مستثنیات شدن محدوده ۱۹ هکتاری روستای آشوراده از اراضی ملی اقدامات قانونی آن انجام شد.

وی از اجرای طرح احیای پوشش گیاهی در نوار شمالی استان خبر داد و افزود: این طرح در حاشیه دریای خزر تا مراوه‌تپه به طول ۲۰۰ کیلومتر در استان تهیه شده است.