آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۲۱ پروژه آبخیزداری در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی، صبح چهارشنبه در افتتاح پروژههای آبخیزداری شهرستان گرگان اظهار کرد: امسال در هفته منابع طبیعی افتتاح ۹ پروژه آبخیزداری، مرتع و بیابان و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ پروژه آبخیزداری در دستور کار خود قرار دادهایم.
وی با اشاره به اینکه این پروژهها با اعتبار ۲۷ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان اجرایی میشود، افزود: با اجرای این پروژهها چهار هزار و ۴۴۱ خانوار بهره مند میشوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از تکمیل، بهره برداری و افتتاح ۸ پروژه و احیا اکوسیستم در النگدره خبر داد.
وی یادآور شد: در راستای اجرای طرح جامع نهضت ملی مسکن دو هزار و ۴۳۴ هکتار عرصه در ۲۳۵ روستا گلستان واگذار شد.
سلامتی اظهار کرد: در جهت مستثنیات شدن محدوده ۱۹ هکتاری روستای آشوراده از اراضی ملی اقدامات قانونی آن انجام شد.
وی از اجرای طرح احیای پوشش گیاهی در نوار شمالی استان خبر داد و افزود: این طرح در حاشیه دریای خزر تا مراوهتپه به طول ۲۰۰ کیلومتر در استان تهیه شده است.
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