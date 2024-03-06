به گزارش خبرنگار مهر، «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم با در نظرگرفتن موضوعات مختلف و تشکیل نمایشگاه‌های خاص بتوانیم یک دیپلماسی عمومی مثبت را برای کشور ایجاد و زیر بنای دیپلماسی رسمی کشور را تقویت کنیم.

وی افزود: در سیل سیستان و بلوچستان به برخی بناهای تاریخی آسیب‌های مختصری وارد شده است که از نظر اعتبارات چیزی بین ۵ تا ۷ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است که امیدواریم در تأمین اعتبار برای بازسازی، این موضوع مورد نظر قرار گیرد.

ضرغامی با اشاره به سفرهای نوروزی با بیان اینکه ۲۷ دستگاه مرتبط با سفرهای نوروزی هماهنگی‌های بسیار خوبی با همدیگر دارند، افزود: در دولت هم گزارش مشروحی ارائه شد و رئیس‌جمهور و معاون اول دستورات بسیار خوبی را به دستگاه‌های مختلف برای هماهنگی با دبیرخانه و مرکزیت این ستاد که در وزارت گردشگری مستقر است.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها همه آمادگی دارند و امیدوارم با ویژگی نوروز امسال که مقارن با ماه مبارک رمضان است، با توجه به مصوبات شورای فرهنگ عمومی، ان‌شاءالله برای دنیا و آخرت مردم خوب باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: در مورد قیمت بلیط‌ها وزارت راه تلاش زیادی برای کنترل قیمت‌ها دارد و در نشست اخیر هم درباره کنترل قیمت‌ها به ویژه بلیط هواپیما تذکرات جدی دادم و دستگاه‌ها هم در حال تلاش هستند.

وی همچنین با اشاره به افتتاح نمایشگاه نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی یک سال اخیر در موزه ملی ایران، گفت: این مجموعه بسیار ارزشمندی است که علی‌رغم اعتبارات محدود این حوزه، کاوش‌های بسیار خوبی صورت گرفته و یکی از بهترین این کاوش‌ها، کشف مس در کنار دو اسکلت زن و مرد در شهر لیلان در آذربایجان است که قدمت کشف مس را در سطح جهانی به ۱۵۰۰ سال عقب‌تر برده است که رویدادی مهمی در باستان‌شناسی جهانی است.

ضرغامی ادامه داد: اسکلت کشف شده حدود ۶ هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و به دلیل قرار گرفتن در محیط خوب، وضعیت خوب و سالمی دارد و در کنارش، شمش‌های مس به دست آمده که این شمش‌ها ۸ هزار سال قدمت دارند.