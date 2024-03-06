 مردم در انتخابات حماسه آفرینی کرده و فتنه دشمن را ناکام گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی در مراسم اهدای جهیزیه به ۱۸۶ زوج نیازمند زنجانی تصریح کرد: به گفته مقام معظم رهبری؛ فتنه بدخواهان نظام ناکام ماند و شاهد مشارکت خوب مردم در انتخابات بودیم. رفیعی ادامه داد: خوشبختانه با حضور آگاهانه مردم و جهادی که انجام دادند؛ بار دیگر مردم حماسه آفرینی کردند و این پیام را به دشمن دادند که مدافع انقلاب و نظام هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به اینکه حضور مردم نشان دهنده وفاداری آنها به رهبر انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: افرادی که بیشتر پای کار نظام هستند؛ از دهک‌های پایین هستند و همین امر مسئولیت متولیان را بیشتر می‌کند.

رفیعی با بیان اینکه باید قدر مردم را دانست و با خدمت رسانی به آنها حضور آنها را جبران کرد، گفت: تأسیس کمیته امداد درست در روزهای اولیه پیروزی انقلاب یکی از اهداف امام راحل در خدمت رسانی به نیازمندان بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به برخی از طرح‌های اجرایی کمیته امداد در کمک به نیازمندان افزود: نمونه طرح‌های این نهاد انقلاب طرح شهید رجایی بود که کمک شایانی به نیازمندان کرد. وی افزود: امیدواریم شاهد رفع محرومیت و فقر در استان و توسعه بستر عدالت در جامعه باشیم.