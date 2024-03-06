به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشست هم اندیشی دستگاه‌های مجوز دهنده مرتبط با اموال تملیکی به منظور بررسی برخی موارد و موانع موجود در تسریع روند تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد و همچنین جلوگیری از فساد، رسوب و تضییع بیت المال برگزار شد و راهکارهایی جهت تسریع در این موارد پیشنهاد و تصمیمات لازم صادر شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر ضمن تشکر و قدردانی از توجه مسئولان قضائی و مجوز دهنده استان بوشهر، مدیر عامل سازمان و همچنین معاون قضائی دادستان کشور گفت: موفقیت‌های اخیر استان بوشهر مرهون همکاری و همراهی اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر با دیگر دستگاه‌ها از جمله اداره کل استاندارد، غذا و دارو، علوم پزشکی، تعزیرات و همچنین مسئولان قضائی استان بوشهر است.

وی گفت: از همه دستگاه‌های مرتبط با اموال تملیکی به ویژه مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر تقدیر می‌شود.