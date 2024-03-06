سلاجقه: سازمان محیط زیست ناظر اجرای درختکاری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، «علی سلاجقه» رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییسجمهور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر میزان درختکاری انجامشده در سطح کشور بر اساس برنامه غرس یک میلیارد نهال، گفت: برنامه درختکاری توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در همه حوزهها انجام میشود و من اطلاعی از تعداد درختان کاشتهشده ندارم.
وی افزود: البته سازمان منابع طبیعی باید گزارش پیشرفت کارها را بدهد زیرا ما در سازمان محیطزیست به عنوان ناظر اجرای درختکاری در کشور هستیم تا ایمنی زیستی و منابع آب آنها تأمین شود.
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