قطب فناوری سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علیرضا رهایی سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت به استقبال دانشگاه برای توسعه همکاری با صنعت اشاره کرد و گفت: این همکاری با مجموعه‌های ذی نفع از جمله انجمن‌ها، شرکت‌های دانش بنیان یا مجموعه‌هایی که به صورت مستقل با سلامت و شرکت های مرتبط دخیل هستند، صورت می گیرد تا بر این اساس باب همکاری باز شود.

وی اظهار کرد: در موضوع تفاهم نامه فوق نیز مطرح شده است تا افرادی از دو طرف به عنوان نماینده موضوع را پیگیری کنند، دکتر حمید کشوری که از همکاران با سابقه حوزه سلامت هستند و در دانشکده مهندسی پزشکی و پژوهشکده سلامت دانشگاه نیز فعالیت‌های گسترده دارند به عنوان نماینده دانشگاه در این زمینه معرفی می‌شوند و سایر همکاران نیز در کنار ایشان فعالیت خواهند کرد تا تیم فعالی از طرف دانشگاه داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم شرکت‌های دانش بنیانی که در این زمینه فعال هستند را با یکدیگر مرتبط کنیم تا زمینه‌ای برای فعالیت‌های تخصصی گسترده فراهم شود تا اساتید، پژوهشگران و دانشجویان نیز در کنار این جمع قرار گیرند تا یک همکاری نمونه و موثری شکل بگیرد.

حمید کشوری رییس پژوهشکده سلامت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم اظهار کرد: واقعیت این است که ظرفیت های دو طرف برای انجام تفاهم نامه فوق جدی و واقعی است بر این اساس، اگر این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند موجب برکات جدی ترمی‌شود. در واقع مدیریت این همکاری بسیار مهم است.

وی یادآور شد: امیدوارم در این دوره، این همکاری به صورت جدی و واقعی تر باشد. قطعا ارتباط دانشگاه با شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند باعث برکات زیادی شود دانشکده مهندسی پزشکی در این زمینه همکاری‌های خود را به بهترین شکل انجام خواهد داد.

شاهرخ مهدوی دبیر و عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت نیز در این مراسم تاکید کرد: بر اساس این تفاهم نامه، انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت با کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر می تواند قطب فناوری سلامت را تاسیس و اجرایی کند.

وی افزود: چرا که تجارب دانشگاه با تجارب صنعت با اهدافی چون اشتغال جوانان و ارائه طرح‌های فناورانه، نوآورانه به صنعت و رفع نیازهای صنعت در حوزه سلامت در کنار هم قرار می گیرد و اجرایی همکاری فوق آماده خواهد شد و طبق این برنامه همکاری، قطب فناوری سلامت را با مشارکت طرفین راه اندازی خواهیم کرد.