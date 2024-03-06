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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۶

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

کنشگران مسجدی باید با طرح و ایده‌های جدید فعالیت کنند

کنشگران مسجدی باید با طرح و ایده‌های جدید فعالیت کنند

مشهد- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: کنشگران مسجدی باید با طرح و ایده‌های جدید فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر ظهر چهارشنبه در نشست توانمندی سازی شهید اصلانی ویژه امامان و کنشگران مسجدی که با حضور ۴۰ تیم از ۴۰ محله خراسان رضوی، با شرکت بیش از ۲۰۰ نفر از امامان و کنشگران مسجد امروز در مجتمع فرهنگی حضرت مهدی (ع) برگزار شد، به هدف و چشم انداز این نشست اشاره و اظهار کرد: این نشست با هدف توانمند سازی محلات و روستاهای سراسر کشور به وسیله امام محله و روستا برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر تمام تمرکز روستا، محله و پایگاه اجتماعی توانمند باشند می‌توانند محله را رشد دهند، افزود: اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است و کنشگران فعال می‌توانند اقدامات را گسترش دهند و محله را آباد کنند.

وی بیان کرد: فعالان و کنشگران محله به محله رفتند و مشکلات را از لحاظ کار اجرایی بررسی کردند، اما نکته‌ای که همیشه از آن رنج می‌بریم؛ نداشتن محتوا و ابزار لازم است.

همتی فر افزود: برای رفع این مساله، دوره‌هایی را طراحی کردیم تا محلاتی که پیشرفت بیشتر و بهتر داشتند، تجربیات خود را مطرح کرده و برای دیگران به اشتراک بگذارند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه کنشگران مسجدی به طراحی ایده با رویکرد جدید نیاز دارند، گفت: دور هم جمع شدن امام و سرتیم های محلات پیشرفت که در حوزه‌های مختلف فعالیت کردند باعث می‌شود تا افراد برای ادامه کار از ایده جدید استفاده کنند.

کد مطلب 6048009

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