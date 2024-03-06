به گزارش خبرنگار مهر؛ در راستای تسریع ارائه خدمات قضائی به مردم استان کردستان، سامانه نوبت دهی نمایندگی دیوان عدالت اداری در کردستان راه‌اندازی شد.

در راستای اهتمام به رعایت اصول کرامت انسانی و افزایش رضایتمندی مراجعین به دستگاه قضائی، با توجه به مراجعه تعداد زیادی از مردم به نمایندگی دیوان عدالت اداری کردستان و به منظور جلوگیری از معطلی و افزایش رضایتمندی مردم، سامانه نوبت‌دهی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان راه‌اندازی شد.

بر این اساس شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت عدل ایران به آدرس adliran.ir از قسمت «سامانه نوبت دهی قضائی» با انتخاب نمایندگی دیوان عدالت اداری استان کردستان نسبت به دریافت نوبت حضور اقدام نمایند.