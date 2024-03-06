به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دومین جشنواره جایزه ملی ثریا در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و دانشگاههای برگزیده کشور در حوزه جذب دانشجویان بینالملل معرفی شد.
در این مراسم که با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، احمد وحیدی وزیر کشور، حجتالاسلام مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، هاشم داداشپور معاوم وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان ، ابولفضل باقریفرد معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علی رضا بیکدلی را به عنوان معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه، روسای دانشگاهها و مسئولان حوزه آموزش عالی برگزار شد، دانشگاههای برگزیده کشور در حوزه جذب دانشجویان بینالملل معرفی شدند.
دانشگاه سرآمد: دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاههای برگزیده: دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین- دانشگاه تهران - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشگاه تبریز - دانشگاه اهل بیت(ع)
دانشگاههای شایسته تقدیر: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه شهیدبهشتی - دانشگاه یزد
معاونت دانشجویی برتر: دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین- دانشگاه صنعتیامیرکبیر- دانشگاه شهیدبهشتی -دانشگاه صنعتی اصفهان
اداره بینالمللی برتر: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگاه تبریز -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کنسولی برتر: دانشگاه بیرجند - دانشگاه رازی کرمانشاه - دانشگاه تهران - دانشگاه بوعلی سینا همدان
موسسه آزفای برتر: مرکز آزفای دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین - مرکز آزفای دانشگاه بوعلی سینا همدان - مرکز آزفای دانشگاه رازی کرمانشاه - مرکز آزفای دانشگاه مازندران
تارنمای برتر: دانشگاه بیرجند - دانشگاه مازندران - دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه اهل بیت(ع)
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