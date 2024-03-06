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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۹

دانشگاه‌های برگزیده کشور در جذب دانشجویان بین‌الملل معرفی شدند

دانشگاه‌های برگزیده کشور در جذب دانشجویان بین‌الملل معرفی شدند

دانشگاه‌های برگزیده کشور در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل در دومین جشنواره جایزه ملی ثریا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دومین جشنواره جایزه ملی ثریا در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و دانشگاه‌های برگزیده کشور در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل معرفی شد.

در این مراسم که با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، احمد وحیدی وزیر کشور، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، هاشم داداش‌پور معاوم وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان ، ابولفضل باقری‌فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علی رضا بیکدلی را به عنوان معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه، روسای دانشگاهها و مسئولان حوزه آموزش عالی برگزار شد، دانشگاه‌های برگزیده کشور در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل معرفی شدند.

دانشگاه سرآمد: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه‌های برگزیده: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین- دانشگاه تهران - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشگاه تبریز - دانشگاه اهل بیت(ع)

دانشگاه‌های شایسته تقدیر: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه شهیدبهشتی - دانشگاه یزد

معاونت دانشجویی برتر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین- دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر- دانشگاه شهیدبهشتی -دانشگاه صنعتی اصفهان

اداره بین‌المللی برتر: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگاه تبریز -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کنسولی برتر: دانشگاه بیرجند - دانشگاه رازی کرمانشاه - دانشگاه تهران - دانشگاه بوعلی سینا همدان

موسسه آزفای برتر: مرکز آزفای دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین - مرکز آزفای دانشگاه بوعلی سینا همدان - مرکز آزفای دانشگاه رازی کرمانشاه - مرکز آزفای دانشگاه مازندران

تارنمای برتر: دانشگاه بیرجند - دانشگاه مازندران - دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه اهل بیت(ع)

کد مطلب 6048090

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