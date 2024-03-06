به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دومین جشنواره جایزه ملی ثریا در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و دانشگاه‌های برگزیده کشور در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل معرفی شد.

در این مراسم که با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، احمد وحیدی وزیر کشور، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، هاشم داداش‌پور معاوم وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان ، ابولفضل باقری‌فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علی رضا بیکدلی را به عنوان معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه، روسای دانشگاهها و مسئولان حوزه آموزش عالی برگزار شد، دانشگاه‌های برگزیده کشور در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل معرفی شدند.

دانشگاه سرآمد: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه‌های برگزیده: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین- دانشگاه تهران - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشگاه تبریز - دانشگاه اهل بیت(ع)

دانشگاه‌های شایسته تقدیر: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه شهیدبهشتی - دانشگاه یزد

معاونت دانشجویی برتر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین- دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر- دانشگاه شهیدبهشتی -دانشگاه صنعتی اصفهان

اداره بین‌المللی برتر: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگاه تبریز -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کنسولی برتر: دانشگاه بیرجند - دانشگاه رازی کرمانشاه - دانشگاه تهران - دانشگاه بوعلی سینا همدان

موسسه آزفای برتر: مرکز آزفای دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین - مرکز آزفای دانشگاه بوعلی سینا همدان - مرکز آزفای دانشگاه رازی کرمانشاه - مرکز آزفای دانشگاه مازندران

تارنمای برتر: دانشگاه بیرجند - دانشگاه مازندران - دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه اهل بیت(ع)