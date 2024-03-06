به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مارک رافلو» بازیگر سرشناس آمریکایی گفت: ما معتقدیم که این مسؤولیت ما است تا در برابر بی عدالتی‌هایی که دولت آمریکا به اسم ما انجام می‌دهد، مقاومت کنیم.

وی در ادامه سخنانش خطاب به دولتمردان آمریکایی افزود: به اسم ما، جنگ‌های بی پایان انجام ندهید. مرگ دیگر بس است. به نام ما، دیگر غیرنظامیان را بمباران نکنید و کودکان را نکشید. اجازه دهید

تاریخ از روی قبرهای بی نام و نشان قضاوت کند. به نام ما، ریشه آزادی را که ادعا می‌کنید برای آن مبارزه می‌کنید، از بین نبرید.

رافلو تصریح کرد: بیایید با دستان خود، تأمین تسلیحاتی و مالی برای نابودی خانواده‌ها در سرزمین خارجی فراهم نکنیم؛ با دهان خودمان اجازه ندهیم که ترس ما را وادار به سکوت کند؛ با قلب‌های خودمان اجازه ندهیم تمام آدم‌ها شیطان به نظر برسند. اینها نباید به اسم و اراده ما باشد.

این هنرمند آمریکایی خاطرنشان کرد: ما وعده مقاومت و ائتلاف با کسانی می‌دهیم که به خاطر مخالفت با جنگ تحت حمله قرار می‌گیرند. ما وعده می‌دهیم آرمان‌های مردم جهان را برای عدالت، آزادی و صلح محقق کنیم. این امکان وجود دارد که این جهان جور دیگری باشد و ما وعده می‌دهیم آن را محقق سازیم.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: بیش از سیزده هزار کودک در غزه کشته شدند. همه این کشتارها باید متوقف شود. الان آتش بس کنید.