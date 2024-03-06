خراسان جنوبی آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی/پویش افطاری ساده

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عربی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته خدمات اسکان و رفاه خراسان جنوبی که با حضور اعضای این کمیته روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد، اظهار کرد: به‌منظور رعایت حقوق مسافران و همچنین حق انتخاب و تسهیل در اقامت آن‌ها، ظرفیت‌های بخش خصوصی و مراکز اقامتی رسمی در حوزه گردشگری همچون هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، مهمان‌پذیرها و بوم‌گردی‌ها و سایر ظرفیت‌های مراکز اقامتی موقت و ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش در تمامی شهرستان‌ها، در ایام نوروز فعال خواهند بود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ضمن بیان اینکه این جلسه باهدف بهسازی، آماده سازی و ساماندهی مراکز اسکان مسافران و گردشگران و نظارت بر آن و ارائه راهکار و پیشنهاد به سایر کمیته‌ها برای رفاه بیشتر مسافران و گردشگران برگزار شده است، ادامه داد: تمامی اطلاعات ظرفیت‌های اسکان شامل آدرس، تلفن، مدیریت، وضعیت پذیرش و دیگر اطلاعات مورد نیاز مسافران، باید کاملاً به‌روز باشد و در اختیار مسافران و گردشگران قرار گیرد.

عربی افزود: با توجه به اینکه ارزیابی و کنترل سطح خدمات ارائه‌شده به گردشگران در طول سال از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است، با نظارت مستمر بازرسین استان و رعایت ضوابط و مقررات و ارتقا سطح ارائه خدمات در مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری، امیدواریم بتوانیم خدمات مطلوبی به مسافران ارائه کرده و سفر خوبی را برای آن‌ها فراهم کنیم.

وی گفت: مجموع کل واحدهای اقامتی استان ۱۳۷ واحد شامل ۱۵ مهمان پذیر، ۱۰ هتل، ۶ خانه مسافر، ۸۶ اقامتگاه بوم‌گردی، ۲۴ کمپ، اردوگاه و مجتمع‌ها است و مجموع کل اتاق‌های اقامتی استان ۹۸۱ مورد با ۲۹۴۵ تخت‌ها- کف‌خواب است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: صفحه اختصاصی ستاد سفر استان به آدرس https://sk.mcth.ir/safar طراحی شده که در آن اطلاعات ضروری و مورد نیاز مسافران و گردشگران بارگذاری شده است.

عربی از اعضای کمیته خدمات اسکان و رفاه استان خواست اطلاعات مورد نیاز مسافران و گردشگران مربوط به کمیته خود را برای بارگذاری در این سایت به روابط‌عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تحویل دهند.

در این جلسه اعضای کمیته خدمات اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گزارشی از وضعیت اسکان ارائه دادند که شامل آمادگی ۴۱ امامزاده فعال برای خدمت‌رسانی به مسافران و گردشگران در سطح استان، ۱۳ پایگاه اسکان آموزش و پرورش شامل ۱۲۳ مدرسه با ۸۶۰ کلاس درس و ۳۰۴ نفر عوامل اجرایی فعال آموزش و پرورش در ایام نوروز، برپایی ۴۰ کمپ اسکان موقت توسط شهرداری با ظرفیت پذیرش ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در روز، آمادگی ۸ مجتمع بین راهی و برپایی پویش‌هایی از قبیل پویش نان رایگان، افطاری ساده، چایخانه حضرت و … توسط آستان قدس رضوی بود.