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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

بهره گیری از ظرفیت شهرک‌سازی برای تامین کمبود اراضی در تولید مسکن

بهره گیری از ظرفیت شهرک‌سازی برای تامین کمبود اراضی در تولید مسکن

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان تفاهم با شهرداری برای احداث یکصد هزار واحد مسکونی در تهران، گفت: از ظرفیت شهرک‌سازی برای تامین کمبود اراضی در تولید مسکن بهره می‌گیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری هفتگی موضوع الحاق اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد و با الحاق قانونی اراضی در تلاش هستیم تا مجموعه سیاست‌های دولت در طرح کلان نهضت ملی مسکن به اجرا درآید.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه‌داد: در استان‌هایی که زمین کم است، باید از ظرفیت شهرک‌سازی برای تولید مسکن استفاده شود و در انجام این کار اهتمام ویژه از سوی استان‌ها وجود داشته باشد.

دانشجو افزود: در حوزه کارشناسی و تسریع در بررسی پیشنهادهای استان‌ها برای الحاق اراضی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری با تمامی توان همکاری می‌کند.

این مقام مسئول توضیح داد: در تهران به‌دلیل کمبود زمین، تفاهم خوبی با شهرداری تهران انجام داده‌ایم. در برنامه است تا در محدوده خدماتی شهر تهران، احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شود. با این مجموعه سیاست‌گذاری‌ها در صدد هستیم تا قیمت زمین و مسکن را کنترل کنیم.

کد مطلب 6048142
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • زینب IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
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      پاسخ
      سال ۱۴۰۰ مسکن ملی پرند ثبت نام کردیم هنوز تامین زمین نکردن حتی تکمیل پرونده هم نمیدن هربار شرکت عمران پرند پیگیر شدیم میگن اول باید تامین زمین بشه بعد تشکیل پرونده بدیم سوال اینجاست ۳ سال شد چرا هنوز تامین زمین نکردن ؟؟پس کی میخوان مسکن ملی بسازن ما مردم بدبخت مستاجر زیر بار گرونی مسکن لح شدیم

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