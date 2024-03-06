به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور طرح تشدید بازرسی و نظارت ماه رمضان و نوروز اظهار کرد: ۱۲۰ تیم بازرسی و نظارت بر اقلام پرمصرف ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز نظارت می‌کنند.

وی افزود: از این تعداد ۷۰ تیم بازرسی در مرکز استان قیمت‌ها را مورد پایش قرار می‌دهد و مابقی در سایر شهرستان‌ها به صورت مستمر فعالیت نظارتی خود را ادامه خواهند داد.

پورحیدری اضافه کرد: این مانور با هدف نظارت دقیق بر بازار اقلام‌پرمصرف مردم در روزهای پایانی سال با مشارکت و همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی رشت برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این طرح با تلاش مضاعف و نظارت بر مراکز پرفروش عرضه کالا تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، گفت: مردم گیلان در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در رابطه با کالاها و خدمات با سامانه ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت تماس بگیرند.