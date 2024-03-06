خبرگزاری مهر، گروه سیاست - نفیسه عبدالهی: روز گذشته جده برای دومین بار پس از عملیات ۷ اکتبر که محور مقاومت با حماسه‌سازی مبارزان فلسطینی، به یکه‌تازی بیش از ۷۰ ساله رژیم موقت صهیونیستی پایان داد و معادلات نظم مورد ادعایی غرب در غرب آسیا را با «طوفان‌الاقصی» بر هم زد، میزبان نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی بود تا بر سر راه حل عملی درباره فلسطین، توافق حاصل شود؛ هر چند بی عملی اعضای این سازمان مورد انتقاد است و این نهاد مهم نتوانسته به وظیفه ذاتی خود یعنی دفاع از ساحت و آرمان فلسطین جامه عمل بپوشاند.

بعد از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به کودکان و زنان و مردم بی دفاع غزه، ۲۶ مهرماه نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC) به درخواست ایران در جده برگزار شد.

همچنین در ۲۰ آبان سال جاری نیز نشست سران اسلامی و عربی در ریاض برگزار شد؛ در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض بر لزوم شکست محاصره علیه غزه و ورود کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به صورت فوری تاکید شد.

پس از صدور قطعنامه در نشست سران، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که قطعنامه مصوب اجلاس سران در ریاض با وجود متن قوی، در عین حال چند بند دارد که جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز همواره نسبت به آن‌ها اعلام تحفظ کرده و مجدداً نیز در نشست مقامات ارشد و وزرای خارجه تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی بخش‌ها به ویژه اشاره به راه حل دو دولتی، مرزهای ۱۹۶۷ و طرح صلح عربی تحفظ دارد.

جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که در مورد موضع گروه عرب مندرج در قطعنامه مبنی بر اینکه «ساف» تنها نماینده قانونی ملت فلسطین است، تحفظ دارد و معتقد است که تمام فلسطینی‌ها و گروه‌های فلسیطنی از جمله «ساف» نمایندگان ملت فلسطین هستند و حق مبارزه با اشغالگر و تعیین سرنوشت طبق حقوق مصرح بین‌المللی را دارند.

۵ پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان در جده

وزیر امور خارجه کشورمان که روز گذشته جهت شرکت در نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به عربستان سفر کرده بود، در این نشست سخنرانی کرد.

«توقف فوری نسل‌کشی و جنایات جنگی»، «آتش‌بس دائم»، «توقف فوری جنگ» و «عقب‌نشینی ارتش اسرائیل به خارج از نوار غزه» و «بازگشایی معبر رفح» از جمله پیشنهاداتی بود که وزیر امور خارجه در نشست روز گذشته در جده مطرح کرد.

دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی

امیرعبداللهیان در حاشیه نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی با وزرای خارجه عربستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان و سیرالئون دیدار و گفت‌وگوکرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در جریان این سفر با «حسین ابراهیم طه» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

اعلام مجدد تحفظ ایران

در پایان نشست جده، قطعنامه‌ای توسط اعضا صادر شد و جمهوری اسلامی ایران بعد از صدور قطعنامه اعلام کرد که حمایت ایران از قطعنامه تحت هیچ عنوان و به هیچ وجه به معنای شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت نیست.

در سند قطعنامه پایانی نشست فوق العاده شورای وزیران موضوعاتی همچون آتش‌بس فوری و جامع و توقف تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایجاد گذرگاه‌های امن برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه، ابراز تأسف از اقدام مدعیان حقوق بشر در حمایت از تجاوزات رژیم صهیونیستی، تاکید بر اطلاع‌رسانی صحیح بر اساس مصوبات نشست اخیر مقامات اطلاع رسانی سازمان، استقبال از اقدام آفریقای جنوبی و قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری، همکاری سیاسی و فنی و حقوقی کشورها برای پیگیری و ارجاع پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی کیفری، درخواست برای درج نام رژیم اشغالگر در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان، تشکیل و فعال سازی واحد حقوقی و رسانه‌ای سازمان همکاری اسلامی برای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی، تحریم صادرات سلاح و مهمات به رژیم اشغالگر، موظف‌کردن دبیرکل سازمان به تعامل با اعضای دائم شورای امنیت و سایر موضوعات به عنوان اهم تصمیمات اتخاذ شده، مورد تاکید قرار گرفت.

هیأت جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مواضع اصولی کشورمان پیرامون موضوع فلسطین، طی یک یادداشت رسمی موارد ذیل را به عنوان تحفظ خود نسبت به برخی بندهای قطعنامه تسلیم کرد. در بخشی از این تحفظ آمده است:

«جمهوری اسلامی ایران قاطعانه معتقد است اعمال جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تمامی فلسطینیان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در هر پروسه تصمیم‌گیری و یا اقدام سیاسی و دیپلماتیک در مورد چگونگی برخورد با جنایات رژیم صهیونیستی، دیدگاه و آمال همه مردم و گروه‌های فلسطینی می‌بایست در نظر گرفته شود… جمهوری اسلامی ایران مجدداً مواضع اصولی خود در مورد تنها راه حل مؤثر، صلح‌آمیز و عملی برای ایجاد صلح پایدار در فلسطین ابتکار ثبت شده توسط ایران در سازمان ملل متحد برای برگزاری رفراندم ملی در سرزمین فلسطین با مشارکت همه فلسطینی‌ها در داخل و خارج از آن سرزمین مورد تاکید قرار می‌دهد».

ایران از هر فرصت برای «دفاع از آرمان فلسطین» بهره می‌بَرد

مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین اکنون یکه و تنها، قربانی جنگ و کشتاری هستند که هر روز نظامیان صهیونیستی بر آنان تحمیل می‌کنند و در این میان، شاهد سکوت مرگبار جوامع بین‌المللی و دولت‌هایی که پسوند اسلامی را به یدک میکشند، بوده و هستیم. با وجود بی عملی حاکم بر مشی دولت‌های عربی، جمهوری اسلامی ایران از هر فرصت ولو اندک برای دفاع از آرمان فلسطین بهره حداکثری می‌بَرد و حضور اخیر امیرعبداللهیان شاهد مثال این گزاره است.