به گزارش خبرنگار مهر، مجید مؤمنی ظهر چهارشنبه در جشن خودکفایی ۴۳۰۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی اظهار کرد: این نهاد مردمی ۱۴ اسفند سال ۵۷ تنها ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس و این مهم نشانگر توجه ویژه امام راحل به نیازمندان و فقرا است و در قرآن نیز بیش از ۱۹۰ بار با مضامین مختلف به فرهنگ تعامل و همکاری تاکید شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با بیان اینکه در جذب اعتبارات با همکاری بانک‌ها بیش از ۹۰ درصد جذب شده است، گفت: اساس کار کمیته امداد توانمندسازی خانواده‌ها با بستر سازی فرهنگی است.

مؤمنی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد در حوزه مسکن محرومین گفت: تأمین مسکن از دیگر ابعاد مهم توانمندی است و با همکاری همه بخش‌ها تا کنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و ۵۴۱ واحد مسکونی تحویل خانواده‌های تحت حمایت شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۱۹ هزار خدمات مسکن توسط امداد ارائه شده است، گفت: امسال بیش از ۸۰۰ جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است.

مؤمنی گفت: همچنین بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری و خیران به نیازمندان استان مرکزی کمک شده است که این همراهی شایسته تقدیر است.

اهدای همزمان ۲۵۴ سری جهیزیه و اهدای ۱۵۴ مسکن مددجویی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.