به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی در نشست خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی در مورد طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور اظهار کرد: سهمیه استان از حیت تولید ۳.۵ میلیون اصله نهال در سال است که استان از تعهد خود بیشتر عمل کرده است.

وی با اشاره به اینکه نهالستان سال ۱۴۰۲ احیا شد، عنوان کرد: این مکان بالغ بر ۳۰ هکتار سطح مفید دارد و احیای آن افزون بر ۲۵ میلیارد تومان هزینه دربرداشت. وی با بیان اینکه نهالستان‌های بخش خصوصی هم در این طرح دیده شده و بیش از ۱.۵ میلیون اصله نیز این ۱۱ نهالستان خصوصی تولید کردند، یادآور شد: با توجه به این ارقام از تعهد سالانه خود در تولید عقب نهال نیستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ادامه داد: امسال کمبود نهال داریم چراکه نهال‌ها باید ۲ یا ۳ ساله شوند تا قدرت انتقال به عرصه داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود امسال با احتساب نهال‌های خود و بخش خصوصی ۲‌.۵ میلیون تولید داشته باشیم و در سال آینده به نزدیک ۴ میلیون اصله برسد.

وی مساحت استان زنجان را ۲.۲ میلیون هکتار برشمرد و گفت: نیمی از این مساحت را عرصه‌های طبیعی و ملی تشکیل داده و پایش این میزان با نیروهای اندک ممکن است ضعف‌هایی هم داشته باشد.

حسینی در مورد کنترل جنگل‌ها برای جلوگیری از قاچاق چوب تصریح کرد: در فصولی که با وقوع و اطفای حریق مواجه هستیم، به دلیل کمبود نیرو پایش جنگل‌ها و جلوگیری از قاچاق چوب تحت شعاع قرار می‌گیرد اما در پاییز و زمستان مکشوفات کاهش یافته است‌ږ

وی با بیان اینکه پروره‌های آبخیزداری یکی از برنامه‌های مهم استان است، خاطرنشان کرد: اما متأسفانه توجهی به الگوی کشت نمی‌شود و کشاورزی نامناسب فرسایش خاک را به همراه دارد و موجب کم‌اثر شدن اقدامات آبخیزداری در حوضه آبریز می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان در مورد جریمه‌های دامداران برای چرای غیرمجاز عنوان کرد: با وجود خشکسالی‌های پی در پی بزرگترین آفت مراتع، چرای بی‌رویه دام است و در زمان خشکسالی حتی چرای مجاز وام باید کنترل و هر ساله با توجه به ظرفیت مرتع باید چرای دام برآورد و تعدیل شود.

وی با بیان اینکه مواردی مثل چرای بیش از حد دام مشمول جریمه می‌شود، افزود: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۲ فقره پرونده در خصوص تخلفات چرای دام داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش یافته است.

حسینی با اشاره به اینکه اراضی ملی جزو انفال است و در برخی موارد کشاورزان اراضی ملی را تصرف کردند، گفت: نزدیک ۷۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان در رفع مداخلات حدود ۹۷۰ پلاک از اراضی ملی خارج شد.