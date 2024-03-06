نوربخش دادشی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان شمالی اظهار کرد: بارش باران، رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق، وزش باد لحظهای شدید، در ارتفاعات و مناطق سردسیر باران و برف، مه در استان پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: صبح روز جمعه زمان آغاز فعالیت این سامانه است و جمعه شب زمان پایان فعالیت آن خواهد بود.
سرپرست اداره کل هواشناسی خراسان شمالی منطقه اثر این سامانه را اغلب مناطق استان، به ویژه مرکز، شرق و جنوب شرق استان، شامل بخشهایی از بجنورد، شیروان، فاروج شمال و شرق اسفراین و بخشهایی از مانه، سملقان، گرمه و جاجرم بیان کرد.
داداشی گفت: اثر مخاطراتی این سامانه را مه، کاهش دید، لغزندگی جادهها و مسیرهای کوهستانی، احتمال روانآب، احتمال آبگرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیلها عنوان کرد.
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