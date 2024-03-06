به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن تجارت الکترونیک تهران، آخرین نشست انجمن تجارت الکترونیک تهران در سال ۱۴۰۲ با موضوع «گذر از قانون گذاری به رگولاتوری اثربخش در اقتصاد دیجیتال» صبح روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه برگزار شد.
نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران گفت: امروز آخرین برنامه انجمن در سال ۱۴۰۲ برگزار میشود. هر چند وقت یک بار گرد هم میآییم و بخشی از برنامه را به نتورکینگ اختصاص داده و در بخش دیگر، درباره محتوایی خاص و موضوعات روز این صنف بحث و گفتوگو میکنیم.
وی افزود: در بخشی از برنامه امروز به حوزه حریم خصوصی و مالکیت داده میپردازیم. اکنون در کارگروه اقتصاد دیجیتال این موضوع در دست بررسی است و قصد داریم نظرات اعضای صنف را پیرامون این مسئله جویا شده و برای تصویب آئین نامه آن را ارائه دهیم.
قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان گفت: در تلاش هستیم تا در سال آینده پرقدرتتر از پیش در خدمت فعالان حوزه الکترونیک باشیم.
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