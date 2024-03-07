برگزاری جشنواره اجتماع راهیان نور جمعیت هلال احمر در شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه جشنواره مردمی ره آورد سرزمین نور و اجتماع ۱۰۰۰ نفری راهیان نور جمعیت هلال احمر خوزستان با حضور «محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس جمهور، «محسن رضایی» دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، «علی اکبر حسینی محراب» استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.
جشنواره مردمی رهآورد سرزمین نور از جشنوارههای فرهنگی - هنری راهیان نور است که همه ساله با موضوع راهیان نور و دفاع مقدس برگزار میشود.
علاقمندان و زائران راهیان نور میتوانند دیدهها و شنیدههای خود را از سفر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالبهای ادبی و هنری مثل شعر، داستان، عکس، فیلم و… به دبیرخانه دائمی این جشنواره ارسال کنند.
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