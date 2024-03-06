رویداد «مردمی شو» در بندر شیرینو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رویداد «مردمی شو»، جهت ارتقای مهارتی هسته‌های مردمی استان بوشهر، در بندر شیرینو با میزبانی مجتمع رفاهی پازارگاد از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ اسفند با حضور تیم‌های برگزیده از هسته‌های مسئله محور، در حال برگزاری است.

در این رویداد ۲۱ تیم برگزیده حضور دارند که از بین بیش از ۲۰۰ تیم اولیه انتخاب شده‌اند.

با توجه به اینکه هر یک از این گروه‌های مردمی در مناطق خود فعالیت‌هایی مانند محرومیت زدایی، اشتغال‌زایی، استعدادیابی، فعالیت‌های فرهنگی، اقدامات تربیتی و جذب نوجوانان و… انجام داده‌اند، می‌توان این گروه‌ها را از اثرگذاران استان دانست.

هم‌اکنون این گروه‌ها در مرحله‌ی نهایی رویداد، تحت نظر راهبرها و راهنماها مشغول طراحی ایده‌ها و اقدامات آینده برای منطقه‌ی خود هستند.

سرفصل‌های این رویداد از ابتدا مواردی شامل کشف تا حل مسئله، ایجاد، هدایت و مشارکت مردمی، راهبرد و مدیریت گروه‌های مردمی، آشنایی با مسئله‌ی پیشرفت و تأثیرات متقابل گروه‌های مردمی با منطقه و دنیای پیرامون بوده است.

این رویداد با حمایت شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برنامه ریزی و اجرا شده است.