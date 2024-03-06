آمادگی بقاع متبرکه گلستان برای بهار قرآن و طبیعت

حجت الاسلام والمسلمین حسین مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده لا بقاع متبرکه استان آماده پذیرایی از بهار قرآن و طبیعت را دارند.

وی افزود: در این راستا رویداد آموزشی با حضور هیأت امنا و خادمین بقاع متبرکه برگزار و خط مشی‌ها توسط مدیر کل بقاع و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه اطلاع رسانی شد.

حجت الاسلام مهدیان تاکید کرد: در رابطه جهاد تبیین قرآنی مبلغین اعزامی و همچنین بومی می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان افزود: هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین عید نوروز بقاع متبرکه استان میزبان علاقه مندان بسیاری از نقاط مختلف کشور هستند، امسال با عنایت به همزمان بودن بهار قرآن و طبیعت آمادگی خود را جهت خدمت رسانی مضاعف کرده‌ایم.