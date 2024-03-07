رشت را برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده کنید

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری صبح پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد خدمات سفر و شورای ترافیک شهرستان ضمن قدردانی از مشارکت مردم ولایتمدار شهرستان رشت در انتخابات ۱۱ اسفند، اظهار کرد: با وجود هجمه‌هایی که استکبار در جهت دلسرد کردن مردم بابت حضور در انتخابات به‌کار بست، اما مردم کشور و استان با حضور حماسی نقشه شوم آنان را نقش بر آب کردند.

فرماندار شهرستان رشت افزود: از همه عوامل اجرایی، انتظامی، امنیتی، هیأت نظارت، اصحاب رسانه که در برگزاری انتخاباتی باشکوه و در امنیت و سلامت مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

عاشوری گفت: گیلان به دلیل زیبایی‌هایی که دارد، مانند گوهر در کشور می‌درخشد و به فرمایش سردار شهید سلیمانی «گیلان به تنهایی یک ایران کوچک است و همه زیبایی‌ها را در خود دارد»، مردم گیلان به دینداری و مهمان‌نوازی و دیگر فضیلت‌ها مشهور هستند، لذا مجموع این موهبت‌های خدادادی باعث استقبال و حضور اکثر مردم کشور به این خطه شده است.

وی ادامه داد: جاذبه‌های طبیعی و گردشگری گیلان سبب شده که همواره در همه ایام سال به ویژه تابستان، نوروز یا اواخر هفته شاهد حضور بسیاری از مسافران در استان، به ویژه رشت باشیم، با وجود این استقبال زیرساخت‌های موجود آنطور که باید شایسته مسافران و جوابگوی مردم مرکز استان نیست.

فرماندار شهرستان رشت بیان کرد: در شهرستان رشت ۲۹۸ اقامتگاه، هتل، هتل آپارتمان، مجتمع گردشگری، مهمانپذیر، خانه مسافر، ۷۶۹ اتاق و ۲۴۷۵ تخت آماده اسکان مسافران نوروزی است.

رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان رشت افزود: ۱۴ روز تا سال تحویل مانده اما هنوز شهر از نظر فضاسازی آماده استقبال از مسافران نیست، آسفالت کوچه و معابر نیازمند ترمیم است، حجم سنگین بار ترافیکی به دغدغه مسافران و شهروندان تبدیل شده است، با توجه به زمان باقی مانده آراستگی منظر شهری نیازمند سرعت بیشتری است.

عاشوری با بیان اینکه نظافت شهری نیازمند نظارت بیشتری است، گفت: رشت باید برای ورود مسافران نوروزی متناسب با ماه مبارک رمضان، آراسته و آماده شود، حتماً فضا سازی محیطی انجام گیرد، هرگونه کنده‌کاری جدید در سطح شهر متوقف شود.

وی تصریح کرد: در ورودی رشت ایستگاه‌هایی برپا شود تا گردشگران را برای هدایت به سوی مقاصد تفریحی، دیدنی، اقامتی هدایت کنند، میراث فرهنگی هم نمایشگاهی از محصولات صنایع دستی و سوغاتی‌های استان دایر می‌کند.

فرماندار شهرستان رشت تاکید کرد: سرویس‌های بهداشتی و مجتمع‌های رفاهی نظارت و بررسی شوند؛ ۱۱ کمیته در قالب ستاد خدمات سفر برای ارائه خدمت به مسافران نوروزی آماده هستند، در ایام تعطیلات مدیران و معاونین حتماً در دسترس باشند.

وی آسفالت محور بخش سنگر به سیاهکل را از اولویت‌های عنوان کرد و افزود: این مسیر به عنوان مسیر دوم برای خروجی شهرستان در مواقع پر ترافیک مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا باید آسفالت این محور به طول ۵۰۰ متر انجام شود.

عاشوری گفت: در بحث تأمین سوخت، تأمین آرد و آذوقه تدابیر لازم اندیشیده شده است و جای نگرانی نیست؛ همچنین نظارت بر اماکن و هتل‌ها ومهمانپذیرها در این ایام باید مستمر باشد، شبکه بهداشت شهرستان این موضوع را به جد در دستورکار قرار دهد.