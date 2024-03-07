نرخ بیکاری در کشور ۷.۶ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور صبح پنج شنبه در آئین افتتاح پروژههای عمرانی زرندیه اظهار کرد: طرحهای مهمی در استان به ویژه در زرندیه در حال اجرا است که به همت استاندار شاهد تکمیل پروژههای نیمه تمام در این استان هستیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: افتخار دولت تکمیل پروژههای نیمه تمام است، تکمیل طرحهای نیمه تمامی که مردم ۲ تا سه دهه چشم انتظار آن بودند در اولویت قرار دارد.
وی افزود: طرحهای مهمی در استان و در شهرستان زرندیه در حال اجرا است اولویتهای توسعهای ساوه و زرندیه بر بهسازی راههای مواصلاتی و نزدیکی به پایتخت و واقع شدن در کریدور مرکز به غرب کشور نیازمند توجه ویژه است.
منظور گفت: افتتاح زیر گذر پرندک یک پروژه مهم بود که با تأخیر انجام شد و امید است با رفع نقاط حادثه خیز، شاهد حوادث ناگوار کمتری باشیم.
وی گفت: سالانه بیش از ۱۸ تا ۱۹ هزار سانحه، زیبنده دولت نیست و اصلاح نقاط حادثه خیز در اولویت قرار دارد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: زرندیه یکی از قطبهای صنعتی استان مرکزی است که مسئله بیکاری آن تا حدودی مدیریت شده است.
منظور گفت: نرخ بیکاری در کشور ۷ و شش دهم است این رقم در استان مرکزی کمتر از ۶ درصد است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی در حوزه کشاورزی باید از شیوههای جدید کشاورزی به ویژه کشت گلخانهای بهره مند شویم و با تعامل و همکاری آن را در وزارت کشاورزی تقویت کنیم.
منظور افزود: توسعه خدمات درمانی در قالب احداث بیمارستانهای جدید در اولویت است امیدواریم بتوانیم نیازمندیهای بخش درمان را در ساوه و زرندیه به بالاتر از متوسط ارتقا دهیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه برنامه و بودجه کشور گفت: با همکاری استانداری مرکزی طرح آمایش و توسعه شهرستان زرندیه را باید مورد بازنگری قرار دهیم.
منظور ادامه داد: در حوزه راه و شهرسازی، اتصال به شهرستان زرندیه و اتصال به ساوه بسیار غیر استاندارد است و مکرر شاهد حادثه هستیم که تلاش بر این است تا پایان سال آینده شاهد توسعه این مسیر باشیم.
وی اظهار کرد: همچنین امید است تکمیل راه روستایی و سکونتگاههای عشایر با سرعت بیشتری انجام شود.
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