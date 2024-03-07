آغاز رقابت۱۸۸۳نفر در آزمون ورودی حرفه مهندسان در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح پنجشنبه رقابت هزار و ۸۸۳ داوطلب آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی در مرکز استان سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در حاشیه برگزاری این آزمون در خصوص این آزمون، گفت: این آزمون امروز و فردا (۱۷ و ۱۸ اسفند سال جاری) در دانشگاههای سیستان و بلوچستان، آزاد اسلامی و علوم پزشکی زاهدان در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود.
محمد انصاری مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: در این دوره از آزمون هزار و ۸۸۳ داوطلب شامل ۳۵۹ داوطلب خانم و هزار و ۵۲۴ داوطلب آقا در رشتههای مختلف شرکت دارند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی استان تصریح کرد: در این دوره از آزمونها، شرکت کنندگان در هفت رشته مهندسی معماری صلاحیتهای (نظارت، طراحی و اجرا)، عمران صلاحیتهای (نظارت، محاسبات، اجرا)، تأسیسات مکانیکی صلاحیتهای (طراحی، نظارت و اجرا)، تأسیسات برقی صلاحیتهای (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه سه و آزمونهای طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی و همچنین شش رشته کاردانی معماری، عمران، نقشه برداری، شهرسازی و تأسیسات برقی و مکانیکی و نیز آزمون تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی به رقابت میپردازند.
انصاری مقدم ادامه داد: قبولی در این آزمون یکی از شرایط اخذ پروانه اشتغال بوده و متقاضی در صورت قبولی در آزمون و احراز سایر شرایط مشخص شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حرفهای خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: نتایج این آزمونها از طریق وب سایت دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی سامانه آزمونها به نشانی inbr.ir اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما