به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه «اعطا فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بینالمللی همزمان با تحصیل آنها در ایران» که در جلسه ۸۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است، از سوی ابراهیم رییسی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
جامعه المصطفی العالمیه
بنیاد سعدی
سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
مصوبه «اعطا فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بینالمللی همزمان با تحصیل آنها در ایران» که در جلسه ۸۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۴۲۷ و ۴۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور) به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ میگردد:
«ماده ۱- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز پذیرش دانشجویان بینالمللی (غیر ایرانی) میتوانند برای آموزش آندسته از دانشجویان غیر ایرانی خود که در زبان فارسی به سطح بسندگی موردنظر نرسیدهاند، آموزش بخشی از کلاسها، کارگاهها یا دورههای آموزشی یا پژوهشی حضوری خود را بر اساس شرایط زیر به زبان دوم (غیر فارسی) ارائه دهند.
الف) کلاسها، کارگاهها یا دورههای آموزشی و پژوهشی مزبور صرفاً باید برای دانشجویان بینالمللی تشکیل شود.
ب) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مکلفند نسبت به برگزاری دوره ویژه آموزش زبان فارسی برای دانشجویان بینالمللی با مجوز مرجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با فراگیری دروس اصلی به زبان دوم، اقدامات لازم را صورت دهند.
ج) شرط فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه در تمام مقاطع تحصیلی برای تمامی دانشجویان بینالمللی، اخذ گواهی بسندگی زبان فارسی مورد تأیید است.
تبصره ۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (ب) به عهده بنیاد سعدی خواهد بود.
ماده ۲- دانشجویان دوره دکترا قبل از شرکت در آزمون جامع و دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی قبل از شرکت در آزمون علوم پایه موظف به ارائه گواهی بسندگی زبان فارسی مورد تأیید میباشند.
تبصره ۲- حکم این ماده واحده صرفاً شامل دانشجویان غیر بورسیهای است که پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه؛ در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مشغول به تحصیل میشوند.
ماده ۳- تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز جذب دانشجویان بینالمللی موظفند ترجمه ریزنمرات و دانشنامه دانشآموختگان بینالمللی خود را به زبان دوم تهیه، امضا و به ضمیمه اصل دانشنامه فارسی به دانشآموخته تحویل نمایند.
ماده ۴- سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور موظف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه و بنیاد سعدی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه؛ نسبت به تدوین آئیننامه برگزاری آزمونهای بسندگی زبان فارسی اقدام و آن را جهت تأیید به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.
ماده ۵- وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و جامعهالمصطفی العالمیه موظفند به صورت سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نمایند.».
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