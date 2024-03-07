غرس ۱۰۰۰ نهال در سطح شهر مهرستان

الهی بخش کرد در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت را به مدت چهار سال به تصویب رسانده و شهرداری مهرستان هم تصمیم گرفت تا با کاشت هزار نهال در راستای تحقق این امر مهم اقدام کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر مهرستان گام مؤثری برداشته باشیم.

کُرد بیان کرد: این عملیات با کاشت انواع درختان مناسب با شرایط اقلیم آب وهوایی، به ویژه پاجوش نخل خرما به منظور توسعه فضای سبز شهری در فضاهای مختلف شهر در حال انجام است.

شهردار مهرستان با بیان اینکه حفظ و نگهداری فضای سبز در گرو مشارکت شهروندان است، تصریح کرد: کاشت درخت، نهال، بلوارهای سطح شهر در روحیه و نشاط و شادابی شهروندان نقش بسزایی را ایفا می‌کند و موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.