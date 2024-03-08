به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، آنتونی هاپکینز بازیگر برنده جایزه اسکار پس از آخرین باری که در فیلم «آخرین جلسه فروید» در نقش زیگموند فروید جلوی دوربین رفت، اینک قرار است در «چشم‌هایی در درختان» بازی کند. این فیلم اقتباسی از رمان کلاسیک «جزیره دکتر مورو» نوشته اچ جی ولز است و به کارگردانی تیموتی وودوارد جونیور ساخته می‌شود.

در این فیلم، هاپکینز ژنتیک‌دانی را به تصویر می‌کشد که پس از اینکه دولت بودجه تحقیقات او را متوقف کرده، منزوی شده است. بعدها، ۲ فیلمساز مشهور و خدمه‌شان سفری اکتشافی را آغاز می‌کنند، اما درمی‌یابند که گشت و گذارشان به نبردی برای بقا نه تنها برای خودشان، بلکه برای کل نسل بشر تبدیل شده است.

«جزیره دکتر مورو»، یک اثر علمی تخیلی مهم است که سال ۱۸۹۶ منتشر شد و الهام‌بخش بسیاری از اقتباس‌های سینمایی در طول سال‌ها بوده و «جزیره ارواح گمشده» در سال ۱۹۳۲ و «جزیره دکتر مورو» در سال ۱۹۷۷ با بازی برت لنکستر از جمله فیلم‌های اقتباسی هستند که از این رمان ساخته شده‌اند. مشهورترین این اقتباس‌ها فیلمی به همین نام در سال ۱۹۹۶ با بازی مارلون براندو و وال کیلمر است که با توجه به مسایل مربوط به بازیگران، آب و هوا و بودجه، یکی از ناموفق‌ترین تولیدات تاریخ سینما باقی مانده است.

فیلمنامه «چشمان در درختان» را بی هریسون اسمیت نویسنده «جایی که چیزهای ترسناک وجود دارند» و مایک منینگ نویسنده «پسر جنوب» نوشته اند.

هاپکینز که چند سال پیش دومین اسکار خود را برای بازی در نقش پدر اولیویا کولمن در فیلم «پدر» ساخته فلوریان زلر دریافت کرد، در فیلم بعدی زلر به نام «پسر» و درام «آرماگدون» جیمز گری هم بازی کرده است. در فیلم بعدی او «یک زندگی» جیمز هاوز که امسال به نمایش درمی‌آید وی در نقش سر نیکلاس وینتون، دلال بریتانیایی سهام که بیش از ۶۰۰ کودک را از چکسلواکی اشغال شده توسط نازی‌ها در ماه‌های منتهی به جنگ جهانی دوم نجات داد، دیده می شود. این فیلم که در جشنواره تورنتو ۲۰۲۳ برای اولین بار دیده شد، در بهار پیش رو اکران می شود.

وودوارد کارگردان برنده جایزه امی و جوایز دیگر برای سریال «استودیو سیتی»، سازنده کمدی ترسناک «تا وقتی که مرگ ما را از هم جدا کند»، فیلم‌ ترسناک «تماس» و وسترن «بیگانه» بوده است.