به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه حیدری پژوهشگر و دکترای فلسفه علم، در رویداد «الگوی سوم زن» که در خانه اندیشه ورزان برگزار شد، در خصوص حیات عاطفی زن و الگوی سوم، گفت: الگوی سوم زن یک زیست محقق شده در فضای انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه اقبال و ادبار زنان نسبت به این زیست، باید آسیب شناسی شود، عنوان کرد: مهمترین مسأله وارد کردن الگوی سوم زن در نظامات و ساختار اجتماعی است، الگوی سوم زن نه شرفی و نه غربی است، بلکه زن در عین حال که در اجتماع حضور دارد خانواده را نفی نمی‌کند بلکه در همسرداری، تربیت فرزند و اشتغال ابرزن است.

حیدری ادامه داد: نه شرقی و نه غربی صفت ذات جمهوری اسلامی است، رهبری در ۲۵ خرداد ۸۴ فرمودند زن با نقاط قوت زنانه که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته همراه با پاکدامنی و عفت خصوصیات و وظایف خاصی دارد، زن با عفت اطراف خود را نورانی می‌کند.

این پژوهشگر با بیان اینکه جنس نقش استثنایی زن عاطفی است، اظهار کرد: ثمره این نقش تربیتی است، اگر زن با این خصوصیات در عالم وجود نبود انسانیت معنا پیدا نمی‌کرد، این معنای ارزش و تشخیص زن است که غربی‌ها نمی‌توانند آن را درک و فهم کنند. کسانی که از دین و معنویت بهره‌ای نبردند نمی‌توانند این نقش را درک کنند تنها کسی که در فضای دین و معنویت است می‌تواند آن را درک کند.

وی در خصوص فعال کردن این نقش در جامعه، ابراز کرد: عاطفه از اختصاصات اسلام است اما به غلط احساسات را به عاطفه ترجمه کردند در حالی که این دو با هم تفاوت دارند. بر خلاف احساسات، عاطفه آگاهانه، ارادی و سازنده است. عکس العمل قلب عاطفه است. در توسعه مفهومی قلب و عاطفه کار صورت نگرفته است در حالی که اختصاصی اسلام بوده است.

حیدری ادامه داد: نظامی که پیامبر (ص) ساخته است بر مبنای عشق و عاطفه جوشان بوده است، مرز جریان شیعی و سایر جریان‌ها در عاطفه است. اشکال علوم غربی همراه نبودن آن با عاطفه است، درباره جوانی جمعیت ما در قوانین به بخش فرهنگی و عاطفه زنان کم توجه بودیم.



این پژوهشگر با بیان اینکه نسبت معنویت و عدالت توأمان است، گفت: عدالت اجتماعی تنها در جامعه توحیدی محقق می‌شود، شرط لازم و کافی عدالت اجتماعی جامعه توحیدی است، در عدالت اجتماعی زن باید طبق خصایص خود در جایگاه درست قرار گیرد که از حقوق و تکالیف شروع می‌شود، عدالت اجتماعی باید با توجه به حیات عاطفی زن باشد، این عدالت اجتماعی لطف نیست بلکه ضرورت جامعه است، ورود این نقش به ساختارها و نظامات لطف به زن نیست بلکه ضرورت است.