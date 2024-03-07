برگزاری اجلاسیه فعالان مجازی، فرهنگی و اجتماعی فردا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فردا جمعه ۱۸ اسفندماه اجلاسیه فعالان مجازی، فرهنگی و اجتماعی فردا در کرمانشاه با حضور چهره‌های مطرح فضای مجازی و مسئولان فرهنگی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجلاسیه با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری «انتشار افکار صحیح در فضای مجازی به معنای واقعی کلمه جهاد کنید…» بوده که قرار است در سالن انتظار کرمانشاه واقع در میدان آزادگان مهیای حضور عموم مردم باشد.

اجلاسیه فعالان مجازی، فرهنگی و اجتماعی با حضور حجت الاسلام احمدی مدیر قرارگاه فرهنگی قائم، صالح مدرس زاده کارشناس کتاب، شیخ فرهاد فتحی فعال مجازی و سید کاظم روحبخش فعال مجازی و تربیت در کرمانشاه برگزار خواهد شد که علاقه مندان می‌توانند برای شرکت در این همایش نام و نام خانوادگی خود را به شماره ۰۹۳۳۵۲۶۲۳۵۴ ارسال نمایند.