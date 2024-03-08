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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۱

رییس جمهور:

بنای دولت تقویت بخش خصوصی است

بنای دولت تقویت بخش خصوصی است

شوش - رییس جمهور گفت: بنای دولت این است که کار در بخش خصوصی دنبال شود و تمام تلاش دولت این است که بخش خصوصی را تقویت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در آئین افتتاح کارخانه پاک چوب شهرستان شوش اظهار کرد: بنای دولت این است که کار در بخش خصوصی دنبال شود و تمام تلاش دولت این است که بخش خصوصی را تقویت کند تا این بخش کار را در دست بگیرد.

وی افزود: در این مجموعه بیش از یک هزار نفر به صورت مستقیم و هشت هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول کار هستند.

رئیسی عنوان کرد: هدفگذاری شده که نیروی انسانی این کارخانه به ۱۰ هزار نفر برسد.

رئیس جمهور بیان کرد: ان شاء الله با توکل به خداوند متعال، حمایت دولت و همت صنعتگران به نقطه‌ای برسیم که در منطقه خوزستان بیکار نداشته باشیم و کیفیت تولید این منطقه زبانزد و قابل رقابت با کشورهای منطقه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور قرار است امروز جمعه ۱۸ اسفند در این در سفر کاری به استان خوزستان در آئین بهره‌برداری از میادین نفتی سپهر و جفیر، بهره‌برداری از کارخانه فولاد زمزم ۳ و طرح‌های فولادی بخش خصوصی از جمله فولاد آتیه در اهواز، افتتاح طرح میان مدت غدیر به منظور آبرسانی به ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستای استان خوزستان، افتتاح تصفیه خانه شهرهای شوشتر، اندیمشک، مسجدسلیمان و دارخوین، بهره‌برداری از طرح میان‌مدت آبرسانی به شهرهای دزفول، لالی، شوشتر و اندیمشک حضور یابد.

همچنین قرار است در این سفر، عملیات اجرایی طرح آب فدک به منظور آبرسانی به شمال شرق خوزستان و شهرهای ایذه، باغملک، قلعه تل، میداوود، صیدون، رامهرمز و هفتکل و ۶۹۰ روستا آغاز و از طرح آبرسانی و پایدارسازی آب پایانه‌های شلمچه و چذابه و بیش از ۱۷۰۰ روستا نیز بهره‌برداری شود.

کد مطلب 6049285

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