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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۳

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز:

سومین دوره بازارچه برکت در کرج برگزار می‌شود

سومین دوره بازارچه برکت در کرج برگزار می‌شود

کرج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از برپایی سومین دوره بازارچه برکت به منظور عرضه محصولات مشاغل خرد و خانگی در حصارک کرج خبر داد.

عبدالله دارایی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور حمایت از تولیدات و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار و در راستای اشتغال بانوان البرزی و تکمیل زنجیره تولید تا فروش در حوزه مشاغل خانگی، بازارچه‌های برکت از ابتدای دولت سیزدهم در استان البرز برنامه‌ریزی و با تأمین زیرساخت‌های لازم در کرج فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز عنوان کرد: این برنامه با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی به ویژه مدیریت شهری کرج از ۲۰ اسفند ماه به صورت دائمی از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۰ با استعداد ۵۶ غرفه در مرکز ساماندهی مشاغل خانگی استان البرز واقع در حصارک، خیابان برزنت اجرا می‌شود.

دارایی خاطرنشان کرد: آن دسته از افرادی که دارای مجوز مشاغل خانگی از این اداره کل هستند، می‌توانند برای شرکت در این دوره از نمایشگاه و عرضه محصولات تولیدی خود با مراجعه به تعاونی مشاغل خانگی شهرستان کرج در مرحله سوم نمایشگاه‌های برکت ثبت نام کنند.

کد مطلب 6049297

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