رشد ۱۱۲ درصدی ثبت نام کنندگان گلستانی در سامانه رصد

حسین علی خواجه مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعهد اشتغال استان برای امسال ۲۵ هزار و ۳۸۰ نفر بود که بیش از ۲۸ هزار نفر در سامانه رصد ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس صحت و اعتبار سنجی انجام شده ۹۴ درصد از این آمار واقعی بوده و افراد به کار گرفته شدند که استان در زمینه اشتغال رشد ۱۱۲ درصدی داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: تعهد اشتغال استان گلستان در سال گذشته بیش از ۳۱ هزار نفر بود که ۳۳ هزار نفر در سامانه رصد ثبت نام کردند.

خواجه مظفری اظهار کرد: امسال اشتغال مرزنشینان و فارغ التحصیلان از اولویت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که این نگاه در سال ۱۴۰۳ هم دنبال می‌شود.

وی افزود: برای ۲۳ هزار و ۹۷ نفر تعهد اشتغال در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است اما استان در نظر دارد این رقم را به ۳۰ هزار نفر برساند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: امسال نرخ بیکاری در استان ۹ درصد و نرخ مشارکت ۴۰.۲ درصد بود که سعی داریم در سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری به ۸ درصد و نرخ مشارکت را به ۴۱.۵ درصد برسانیم.