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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

مدیرکل تعاون گلستان خبرداد؛

رشد ۱۱۲ درصدی ثبت نام کنندگان گلستانی در سامانه رصد

رشد ۱۱۲ درصدی ثبت نام کنندگان گلستانی در سامانه رصد

گرگان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از رشد ۱۱۲ درصدی ثبت نام کنندگان این استان در سامانه رصد طی سال جاری خبر داد.

حسین علی خواجه مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعهد اشتغال استان برای امسال ۲۵ هزار و ۳۸۰ نفر بود که بیش از ۲۸ هزار نفر در سامانه رصد ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس صحت و اعتبار سنجی انجام شده ۹۴ درصد از این آمار واقعی بوده و افراد به کار گرفته شدند که استان در زمینه اشتغال رشد ۱۱۲ درصدی داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: تعهد اشتغال استان گلستان در سال گذشته بیش از ۳۱ هزار نفر بود که ۳۳ هزار نفر در سامانه رصد ثبت نام کردند.

خواجه مظفری اظهار کرد: امسال اشتغال مرزنشینان و فارغ التحصیلان از اولویت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که این نگاه در سال ۱۴۰۳ هم دنبال می‌شود.

وی افزود: برای ۲۳ هزار و ۹۷ نفر تعهد اشتغال در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است اما استان در نظر دارد این رقم را به ۳۰ هزار نفر برساند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: امسال نرخ بیکاری در استان ۹ درصد و نرخ مشارکت ۴۰.۲ درصد بود که سعی داریم در سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری به ۸ درصد و نرخ مشارکت را به ۴۱.۵ درصد برسانیم.

کد مطلب 6049412

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